Legioniści obdarowali świątecznymi paczkami Powstańców

Kibice Legii Warszawa w przedświąteczny weekend wcielili się w rolę pomocników Świętego Mikołaja i dostarczyli 73 paczki bożonarodzeniowe dla Bohaterów Powstania Warszawskiego. 

"Nie udałoby się to, gdyby nie uczestnicy Biegu na Kopiec, którego byliśmy organizatorami" - relacjonują legioniści.


 


Świąteczne paczki dla Powstańców - Legia PamiętaMY / 26 zdjęć 


"Było wiele uśmiechów, wzruszeń, ale też poważnych rozmów na temat Legii Warszawa. Nie zabrakło również wspomnień sierpniowych wydarzeń z 1944 roku. Bardzo dziękujemy Wawerskim Legionistom, Fanaticoss 03, Krewkim Legionistom, Białołęckim Legionistom, Capital City, Legijnemu Bródnu, Ochota 100% Legia, Legijnemu Mokotowowi, Fanatycznemu Tarchominowi, Legijnemu Służewcowi, Legijnemu Powiślu oraz Deynowcom za wcielenie się w pomocników Św. Mikołaja" - relacjonują kibice.




