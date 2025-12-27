Legioniści obdarowali świątecznymi paczkami Powstańców

Kibice Legii Warszawa w przedświąteczny weekend wcielili się w rolę pomocników Świętego Mikołaja i dostarczyli 73 paczki bożonarodzeniowe dla Bohaterów Powstania Warszawskiego.

"Nie udałoby się to, gdyby nie uczestnicy Biegu na Kopiec, którego byliśmy organizatorami" - relacjonują legioniści.









Świąteczne paczki dla Powstańców - Legia PamiętaMY / 26 zdjęć





"Było wiele uśmiechów, wzruszeń, ale też poważnych rozmów na temat Legii Warszawa. Nie zabrakło również wspomnień sierpniowych wydarzeń z 1944 roku. Bardzo dziękujemy Wawerskim Legionistom, Fanaticoss 03, Krewkim Legionistom, Białołęckim Legionistom, Capital City, Legijnemu Bródnu, Ochota 100% Legia, Legijnemu Mokotowowi, Fanatycznemu Tarchominowi, Legijnemu Służewcowi, Legijnemu Powiślu oraz Deynowcom za wcielenie się w pomocników Św. Mikołaja" - relacjonują kibice.







