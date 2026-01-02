Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Przed nami pierwszy mecz Legii w roku 2026 - w sobotę, 3 stycznia legioniści zagrają w hali na Bemowie z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W zespole gości doszło ostatnio do zmiany na stanowisku trenera, były także zmiany kadrowe... Nasz zespół będzie chciał zmazać plamę po wysokiej porażce na koniec roku w Gdyni.

LEGIA WARSZAWALiczba wygranych/porażek: 10-10Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-6Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,8 / 80,9Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,8%Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,0%Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,7%Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,0%Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej JankowskiNajwięcej punktów: Race Thompson 16.4, Jayvon Graves 12.4, Benjamin Shungu 11.7.Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Race Thompson, Shane Hunter.Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73).Ostatnie mecze obu drużyn:23.01.2025 MKS Dąbrowa Górnicza 79:97 Legia Warszawa06.10.2024 Legia Warszawa 68:77 MKS Dąbrowa Górnicza22.03.2024 Legia Warszawa 93:86 MKS Dąbrowa Górnicza25.11.2023 MKS Dąbrowa Górnicza 86:103 Legia Warszawa19.03.2023 Legia Warszawa 101:86 MKS Dąbrowa Górnicza18.11.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 93:76 Legia Warszawa08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza30.12.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 74:80 Legia Warszawa31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa GórniczaMKS DĄBROWA GÓRNICZALiczba wygranych/porażek: 6-7Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-5Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 87,2 / 87,2Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,0%Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,6%Średnia skuteczność rzutów za 2: 51,3%Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,5%Skład: Dale Bonner, Jakub Musiał, Jakub Wojdała (rozgrywający), Luther Muhammad, Ronald Curry Jr, Robert Misiak, Aleksander Załucki (rzucający), Justin Gray, Dominic Green, Martin Peterka, Marcin Piechowicz, Wiktor Kurowski, Przemysław Wojdała, Nikodem Woźny, Maciej Zabłocki (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Efrem Montgomery Jr (środkowi)trener: Artur Gronek, as. Maciej RaczyńskiNajwięcej punktów: Luther Muhammad 16.8, Ronald Curry Jr. 11.2, Dale Bonner 10.5.Przewidywana wyjściowa piątka: Dale Bonner, Jakub Musiał, Luther Muhammad, Martin Peterka, Efrem Montgomery Jr.Wyniki: Czarni (d, 83:71), Stal (w, 77:91), Anwil (w, 89:78), Zastal (w, 82:70), Śląsk (d, 80:99), Dziki (w, 96:93), Trefl (d, 93:81), Górnik (d, 79:96), GTK (d, 88:72), Arka (w, 92:84), Miasto Szkła (w, 92:87), Twarde Pierniki (w, 93:105), King (d, 102:93).Termin meczu: sobota, 3 stycznia 2026 roku, g. 20:00Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)Pojemność hali: 1991 miejscTransmisja: YoutubeAutor: Marcin Bodziachowski Zespół MKS-u przed obecnym sezonem zakontraktował Krzysztofa Szablowskiego, który po kilkuletniej przygodzie odszedł z Dzików. W Dąbrowie Górniczej planowano związać się z tym szkoleniowcem już wcześniej, ale zawsze coś stawało na przeszkodzie. Kiedy w końcu Szablowski związał się z MKS-em, współpraca zakończona została po zaledwie paru miesiącach. Prezes klubu już po kilku kolejkach był niezadowolony z gry i wyników, a szkoleniowiec usłyszał ultimatum... Za pierwszym razem wygrał mecz i "wymknął" się spod topora, ale niedługo później cierpliwość władz klubu skończyła się i ogłoszono, że miejsce Szablowskiego zajmie Artur Gronek, który od kilkunastu miesięcy pozostawał bez pracy. Wcześniej długo pracował w Zielonej Górze, Lublinie, a następnie bardzo krótko budował zespół Arki Gdynia (w sezonie 2024/25).W dobrym rozpoczęciu obecnego sezonu na pewno ekipie z Zagłębia Dąbrowskiego nie pomogła sytuacja z Dominikiem Greenem, który od samego początku miał być główną gwiazdą drużyny. Zawodnik po nocnej bójce na mieście trafił do szpitala i długo trzeba było czekać na jego powrót na parkiet. Ten nastąpił dopiero na początku grudnia - na razie były zawodnik Dzików ma na swoim koncie zaledwie trzy występy w MKS-ie. Widać jednak, że jego forma zwyżkuje - w ostatnim spotkaniu z Miastem Szkła zdobył 20 punktów i miał 6 asyst.Ze względu na słabe wyniki, w klubie dokonano zmian już w trakcie rozgrywek. Najpierw sprowadzono z Czarnych Słupsk obwodowego, Jakuba Musiała (śr. 5.2 pkt., 2.0 as.). W ostatnich dniach MKS podpisał kontrakt z 30-letnim Justinem Grayem, który w niedalekiej przeszłości grał w Polsce w Spójni (2021/22). Ostatni sezon spędził we włoskim klubie z Varese (6.2 pkt.). Debiut zaliczył w ostatnim meczu z Kingiem, w którym spędził na parkiecie 4,5 minuty. Z klubu odszedł przed kilkoma tygodniami Hiszpan, Marc Garcia, który trafił do Górnika Wałbrzych i w jego barwach wystąpił w niedawnym meczu wałbrzyszan przeciwko Legii (24 pkt.).Najlepszym strzelcem zespołu jest rzucający, Luther Muhammad (śr. 16.8 pkt., 4.0 as.), którego polscy kibice mogli poznać w minionym sezonie, kiedy reprezentował barwy spadkowicza z Orlen Basket Ligi - Spójni Stargard. Ważną rolę odgrywa także Ronald Curry Jr., grający na pozycjach 1-2, który zdobywa średnio 11.2 pkt. i rozdaje 4.8 as. W strefie podkoszowej ważną rolę odgrywa Efrem Montgomery (śr. 8.2 pkt., 8.4 zb.), który ostatni sezon spędził w G-League (Birmingham Squadron), a wcześniej przez dwa lata grał w drugiej lidze japońskiej. W wyjściowej piątce na pozycji środkowego Montgomery występuje na zmianę z Adrianem Boguckim (śr. 8.5 pkt., 4.8 zb.). Obaj nie rzucają z dystansu. Bogucki do Dąbrowy przeniósł się po poprzednim sezonie, który spędził w Śląsku i Arce. Na pozycjach 2-3 występuje Dale Bonner (śr. 10.5 pkt., 3.6 as.), dla którego jest to pierwszy sezon w Europie. MKS na pozycji silnego skrzydłowego zakontraktował Czecha, Martina Peterkę (śr. 10.2 pkt., 7.2 zb.). Doświadczony zawodnik w ostatnich latach występował w ekstraklasie tureckiej (Yalova, Merkezefendi), francuskiej (Strasbourg) oraz niemieckiej (Lowen Brunszwik). Po kilkanaście minut grywają Marcin Piechowicz (śr. 18 min., 3.2 pkt.) oraz Aleksander Załucki (śr. 12 min., 4.2 pkt.).Dąbrowianie mają na swoim koncie 6 wygranych w 13 rozegranych spotkaniach. Na swoim koncie mieli kilka naprawdę niezłych występów, jeszcze pod wodzą poprzedniego szkoleniowca - wygrane ze Śląskiem (+19 we Wrocławiu) oraz Treflem (+12 na własnym parkiecie). Można powiedzieć, że na wyjeździe z Dzikami przegrali na własne życzenie. W ostatnich spotkaniach wygrał dwa kolejne mecze - najpierw w Toruniu z Twardymi Piernikami (+12), a następnie na własnym parkiecie po dogrywce z Kingiem (+9). W obu przypadkach ekipa z Dąbrowy grała bardzo ofensywnie.Legia do meczu przystąpi na pewno bez Ojarsa Silinsa. Na występ Michała Kolendy jeszcze prawdopodobnie będziemy musieli poczekać tydzień. Do dyspozycji trenerów powinni być zarówno Silins, jak i Pluta, choć w jakiej formie będą obaj gracze, narzekający ostatnio na urazy, trudno prognozować. Wierzymy, że nasz zespół pokaże o wiele bardziej agresywną, fizyczną grę aniżeli to co zaprezentowali na parkiecie w Trójmieście. Po nim padło sporo gorzkich słów, ale niech formą rehabilitacji będzie to, co gracze pokażą teraz na parkiecie, nie zaś pomeczowe dywagacje.Ostatnie mecze Legii z MKS-em z reguły kończyły się po naszej myśli. Nie licząc domowego meczu z początku poprzedniego sezonu, kiedy legioniści prowadzeni przez Ivicę Skelina przegrali na Bemowie 68:77. W ostatnich dwunastu bezpośrednich spotkaniach "Zieloni Kanonierzy" wygrali 9 razy. Biorąc pod uwagę domowe spotkania z MKS-em, poza meczem z października 2024r., legioniści wygrali 5 wcześniejszych meczów z tym rywalem.Patrząc na historię pierwszych meczów w danym roku - tutaj legioniści mają wiele do poprawy. Od powrotu naszego klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej zaliczyliśmy bardzo słaby bilans dwóch zwycięstw i aż sześciu porażek w spotkaniach otwierających rok. A zaczęliśmy od serii 0-4.Bilety na sobotnie spotkanie kupić można TUTAJ . Bezpośrednią transmisję można obejrzeć na Youtube. Tradycyjnie pod główną tablicą wyników znajdować się będzie nasz kącik dziecięcy, a nieopodal niego nasz sklepik, w którym dostępne będą nowości - mistrzowskie koszulki, t-shirty i bluzy. 