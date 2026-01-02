2-4.01: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę ligowe mecze o tej samej porze rozegrają futsaliści i koszykarze Legii. Ci drudzy w hali na Bemowie zmierzą się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Bilety do kupienia TUTAJ, transmisja na Youtube. Wejściówki na mecz futsalistów z Futsalem Świecie kupić można TUTAJ.

Rozkład jazdy:
03.01 g. 20:00 Legia Warszawa - MKS Dąbrowa Górnicza [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
03.01 g. 20:00 Legia Warszawa - Futsal Świecie [ul. Gładka 18]
04.01 g. 15:00 Legia II Warszawa - Rysie Sochaczew [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]




