Jagiellonia zainteresowana Wyganowskim

Jak informuje dziennikarz Paweł Gołaszewski, Jagiellonia Białystok jest zainteresowana pozyskaniem Aleksandra Wyganowskiego.

Piłkarz ma 16 lat, występuje w drużynie Legii II i CLJ, a także w reprezentacji Polski do lat 17.









Jagiellonia myśli o nim raczej nie w kontekście pierwszej drużyny, ale z myślą o projekcie długofalowym. Kontrakt młodego zawodnika z Legią wygasa 30 czerwca 2026 roku.





O piłkarzu było głośno w maju br., kiedy to ówczesny trener, Goncalo Feio dał mu zadebiutować w pierwszym zespole Legii. Pomocnik wszedł na boisko w 85. minucie ostatniego ligowego spotkania sezonu 2024/25 ze Stalą Mielec. Jako 15-latek Wyganowski stał się tym samym najmłodszym debiutantem w barwach stołecznego zespołu. W rundzie jesiennej był poza kadrą pierwszej drużyny.



