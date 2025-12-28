Koszykówka

Najwyższa porażka Legii od ponad czterech lat

fot. Bodziach
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com
Legia w wyjazdowym meczu z Arką Gdynia na koniec roku 2025 straciła 106 punktów. To drugi mecz w tym roku, kiedy legioniści stracili powyżej 100 pkt. - wcześniej legioniści stracili 102 pkt. w wyjazdowym meczu 1/4 finału European North Basketball League przeciwko rumuńskiemu CSO Voluntari (porażka 87:102).
REKLAMA

Po raz ostatni legioniści stracili więcej niż 106 punktów w kwietniu 2023 roku, kiedy w wyjazdowym meczu z GTK Gliwice wygrali 136:135 po czterech dogrywkach. Bez dodatkowego czasu gry, legioniści więcej punktów stracili 8 marca 2020 w wyjazdowym meczu z Kingiem Szczecin (przegranym przez nasz zespół 89:111).

Porażka z Arką różnicą 33 punktów to najgorszy wynik Legii od ponad czterech lat. 22 grudnia 2021 roku legioniści przegrali wyjazdowy mecz z Zastalem Zielona Góra różnicą 34 punktów (66:100).




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.