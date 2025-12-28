Najwyższa porażka Legii od ponad czterech lat

REKLAMA
Po raz ostatni legioniści stracili więcej niż 106 punktów w kwietniu 2023 roku, kiedy w wyjazdowym meczu z GTK Gliwice wygrali 136:135 po czterech dogrywkach. Bez dodatkowego czasu gry, legioniści więcej punktów stracili 8 marca 2020 w wyjazdowym meczu z Kingiem Szczecin (przegranym przez nasz zespół 89:111).
Porażka z Arką różnicą 33 punktów to najgorszy wynik Legii od ponad czterech lat. 22 grudnia 2021 roku legioniści przegrali wyjazdowy mecz z Zastalem Zielona Góra różnicą 34 punktów (66:100).