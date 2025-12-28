Najwyższa porażka Legii od ponad czterech lat

REKLAMA

Legia w wyjazdowym meczu z Arką Gdynia na koniec roku 2025 straciła 106 punktów. To drugi mecz w tym roku, kiedy legioniści stracili powyżej 100 pkt. - wcześniej legioniści stracili 102 pkt. w wyjazdowym meczu 1/4 finału European North Basketball League przeciwko rumuńskiemu CSO Voluntari (porażka 87:102).

Po raz ostatni legioniści stracili więcej niż 106 punktów w kwietniu 2023 roku, kiedy w wyjazdowym meczu z GTK Gliwice wygrali 136:135 po czterech dogrywkach. Bez dodatkowego czasu gry, legioniści więcej punktów stracili 8 marca 2020 w wyjazdowym meczu z Kingiem Szczecin (przegranym przez nasz zespół 89:111).



Porażka z Arką różnicą 33 punktów to najgorszy wynik Legii od ponad czterech lat. 22 grudnia 2021 roku legioniści przegrali wyjazdowy mecz z Zastalem Zielona Góra różnicą 34 punktów (66:100).



