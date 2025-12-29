Legioniści w rocznicę zbrodni niemieckiej na mieszkańcach Wawra

26 grudnia o godzinie 23:00, Wawerscy Legioniści jak co roku wzięli udział w upamiętnieniu niemieckiej zbrodni na cywilnych mieszkańcach Wawra w jej 86. rocznicę.

"Serdecznie chcieliśmy podziękować za modlitwę księdzu proboszczowi Markowi Doszko z Parafii w Aninie oraz za zarys historyczny tych wydarzeń Panu Leszkowi Rysakowi. Dziękujemy także za wsparcie i obecność grupie Grochów Patriotyczny, Legia Pamiętamy, motocyklistom z Jazdy Ducha oraz wszystkim obecnym za wzięcie udziału i cieszymy się, że z roku na rok jest nas coraz więcej. Dzięki Wam pamięć o tych wydarzeniach nie zginie" - relacjonują Wawerscy Legioniści.









fot. / Legionisci.com



















