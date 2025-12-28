Legia 7. wg Ultras World za rok 2025

fot. Michał Wyszyński
Bodziach
Legia Warszawa zajęła siódme miejsce w rankingu Ultras World za rok 2025. Rok wcześniej legioniści zajęli drugie miejsce w klasyfikacji ultrasów na świecie.

W mijającym roku za najlepszą ekipę kibicowską uznani zostali fani Slavii Praga, drugie miejsce przypadło marokańskiej ekipie - Raja Casablanca, a na podium załapała się "Torcida" ze Splitu. W najlepszej dziesiątce, oprócz Legii, sklasyfikowani zostali także fani Widzewa i Lecha.


Ranking Ultras World za rok 2025:
1. Slavia Praga (Czechy)
2. Raja Casablanca (Maroko)
3. Hajduk Split (Chorwacja)
4. Wydad Casablanca (Maroko)
5. Crvena zvezda Belgrad (Serbia)
6. Widzew Łódź
7. Legia Warszawa
8. Olympique Marsylia (Francja)
9. Sparta Praga (Czechy)
10. Lech Poznań






