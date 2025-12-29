Coraz większe zainteresowanie Kapuadim

Kapuadi w ostatnim czasie zmienił agencję menedżerską i nie jest tajemnicą, że wkrótce może opuścić Łazienkowską. Według najnowszych informacji portalu "Piłka Nożna", zawodnikiem interesuje się nie tylko Torino, ale także Genoa.

Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga wzbudza jednak spore zainteresowanie na rynku transferowym. Zawodnik przebywa obecnie na zgrupowaniu swojej drużyny narodowej, która bierze udział w Pucharze Narodów Afryki.

Steve Kapuadi kilka tygodni temu podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa, obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.

Tym - 33 minuty temu, *.net.pl Jakoś on mnie nie przekonuje , jeszcze te jego stepowanie na tych nogach strach co on zrobi sprzedać za dobre pieniądze i Wiśniewskiego kupić odpowiedz

Wojtek86 - 1 godzinę temu, *.play.pl Niestety ale ma sporo za uszami. Jeśli mamy jakieś konkretne zastępstwo za niego to trzeba go sprzedać. odpowiedz

MP Dokles - 1 godzinę temu, *.play.pl Jeszcze poczekajmy - dać mu się zaprezentować w barażach do MŚ 2026 + ewentualnie na samym turnieju, jeśli DR Kongo awansuje. odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ciekawe, kto będzie na obronie, jak wszystkich sprzedadzą? odpowiedz

Witamina1916 - 1 godzinę temu, *.plus.pl A niech idzie, swoje na nim zarobimy,a on Lepszy nie będzie a babole popełniał co drugi mecz odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Witamina1916: Też mam takie wrażenie, że co mecz to babol w tyłach albo przy wyprowadzaniu piłki. Początkowo solidny, im dalej w las tym słabiej. Dla mnie niewiele lepszy od Burcha czy Barcii. Sprzedać, zarobić i kupić lepszego albo ogrywać Janka Leszczyńskiego. odpowiedz

