Włoskie kluby interesują się Kapuadim

Steve Kapuadi - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Piłka Nożna

Steve Kapuadi kilka tygodni temu podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa, obowiązujący do końca czerwca 2028 roku. 

REKLAMA

Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga wzbudza jednak spore zainteresowanie na rynku transferowym.


 

Zawodnik przebywa obecnie na zgrupowaniu swojej drużyny narodowej, która bierze udział w Pucharze Narodów Afryki. 

Kapuadi w ostatnim czasie zmienił agencję menedżerską i nie jest tajemnicą, że wkrótce może opuścić Łazienkowską. Według najnowszych informacji, zawodnikiem interesuje się nie tylko Torino, ale także Genoa.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.