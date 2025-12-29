Włoskie kluby interesują się Kapuadim

Steve Kapuadi kilka tygodni temu podpisał nowy kontrakt z Legią Warszawa, obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.

Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga wzbudza jednak spore zainteresowanie na rynku transferowym.









Zawodnik przebywa obecnie na zgrupowaniu swojej drużyny narodowej, która bierze udział w Pucharze Narodów Afryki.



Kapuadi w ostatnim czasie zmienił agencję menedżerską i nie jest tajemnicą, że wkrótce może opuścić Łazienkowską. Według najnowszych informacji, zawodnikiem interesuje się nie tylko Torino, ale także Genoa.



