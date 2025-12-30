Wyniki 13. kolejki PLK: Blamaż w Gdyni

W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu 13. kolejki Orlen Basket Ligi koszykarze Legii zostali rozbici przez Arkę w Gdyni. Śląsk Wrocław wygrywając z Anwilem potwierdził swe aspiracje w tym sezonie. Dziki pokazały moc pokonując u siebie Stal Ostrów Wielkopolski. Trefl Sopot szybko pozbawił złudzeń Czarnych ze Słupska wygrywając różnicą aż 36 punktów. Kolejkę zakończyła wygrana po dogrywce MKS Dąbrowa Górnicza z Kingiem Szczecin.
Wyniki 13. kolejki PLK
Śląsk Wrocław 86-79 (20-27, 26-20, 19-14, 21-18) Anwil Włocławek
GTK Gliwice 95-93 (22-29, 23-16, 24-24, 26-24) Start Lublin
Górnik Wałbrzych 64-71 (19-13, 16-18, 14-17, 15-23) Twarde Pierniki Toruń
Zastal Zielona Góra 98-84 (22-27, 24-18, 22-17, 30-22) Miasto Szkła Krosno
Arka Gdynia 106-73 (28-24, 21-13, 25-20, 32-16) Legia Warszawa
Dziki Warszawa 80-61 (19-18, 18-16, 25-11, 18-16) Stal Ostrów Wielkopolski
Trefl Sopot 97-61 (22-21, 27-12, 24-9, 24-19) Czarni Słupsk
MKS Dąbrowa Górnicza 102-93 (14-20, 26-22, 24-24, 20-18 d. 18-9) King Szczecin