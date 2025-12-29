Bilety na dwa mecze futsalistów - z Futsalem Świecie i Widzewem

Futsaliści Legii rok 2026 rozpoczną trzema domowymi spotkaniami. Rozpoczęła się już sprzedaż biletów na dwa z nich - sobotnie spotkanie z Futsalem Świecie (sobota, 3 stycznia g. 20:00) oraz wtorkowe z Widzewem (wtorek, 6 stycznia g. 18:30). Istnieje możliwość zakupu pakietu na oba mecze za 20 złotych (ulgowe) oraz 40 zł (normalne).

Te do kupienia są TUTAJ. Legioniści swoje spotkania rozgrywają w hali OSiR Włochy, przy ul. Gładkiej 18.





Bilety ulgowe przeznaczone są dla osób w wieku od 4 do 16 lat. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.













Bilety na pojedyncze mecze kosztują 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne) i są dostępne TUTAJ.



