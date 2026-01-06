Legia Warszawa 5-3 Widzew Łódź

W meczu 17. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Widzewem Łódź 5-3. Do przerwy legioniści przegrywali 2-3. Trzeba przyznać, że emocji w tym spotkaniu nie brakowało, zarówno na trybunach, jak i na parkiecie pomiędzy zawodnikami.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 10 stycznia o godz. 16, kiedy to w ramach 1/8 finału Pucharu Polski podejmą Red Dragons Pniewy.









Od początku meczu obie drużyny rzuciły się do ataków. W 7. minucie do bramki trafił były zawodnik Widzewa, Eric Sylla, który dobił piłkę po bardzo dobrej akcji Władysława Tkaczenki. Legioniści nie mogli się jednak długo cieszyć z prowadzenia, bo już minutę później gola strzelił Filip Marton. W 10. minucie legioniści wykonywali rzut rożny, Alamikkotervo zagrał na lewą stronę do Storożuka, a ten po rykoszecie wbił piłkę do bramki. Niestety, już minutę później goście wykorzystali błąd legionistów i było 2-2. W 17. minucie Jefferson Ortiz wyszedł sam na sam z bramkarzem Legii, a następnie go przelobował, dając swojej drużynie po raz pierwszy w tym meczu prowadzenie. Po tym trafieniu strzelec mocno prowokował licznie zgromadzonych na trybunach kibiców, na co protestowali legioniści, więc mieliśmy dłuższą przerwę w grze.





Już na początku drugiej połowy do wyrównania doprowadził Władysław Tkaczenko, który posłał piłkę obok nóg interweniującego Huli. W 23. minucie Jarosław Żmijewskij dał Legii prowadzenie na 4-3 po tym, jak z bliskiej odległości wbił piłkę do bramki po zagraniu Szczepańskiego. W 30. minucie legioniści wykorzystali grę przeciwnika z lotnym bramkarzem, a do bramki trafił obchodzący dziś 25. urodziny Henri Alamikkotervo.





Legia Warszawa 5-3 (2-3) Widzew Łódź

1-0 - 6:16 Eric Sylla

1-1 - 7:11 Filip Marton

2-1 - 9:28 Mykyta Storożuk

2-2 - 10:24 Dmytro Babiłow

2-3 - 16:07 Jefferson Ortiz

3-3 - 20:35 Władysław Tkaczenko

4-3 - 22:51 Jarosław Żmijewskij

5-3 - 29:34 Henri Alamikkotervo





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 20. Władysław Tkaczenko, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij





Widzew: 35. Michal Hula, 7. Jefferson Ortiz, 10. Dmytro Babiłow, 8. Sebastian Baco, 18. Filip Marton

rezerwa: 24. Hubert Dąbrowski, 5. Oskar Pióro, 11. Dmytro Rybickij, 19. Stanisław Jaśkiewicz, 28. Ruben Sanchez, 30. Krystian Grabowski, 77. Davi Moreno





żółte kartki: Priori, Hugo Alves, Storożuk - Ortiz, Sanchez, Moreno





