Wyniki 1. kolejki PLK: Nadrobione zaległości

Wczoraj odbyły się zaległe spotkania 1. kolejki Orlen Basket Ligi. W rozegranych spotkaniach nie brakowało zaskoczeń. Start Lublin pokonał we własnej hali faworyzowanego Kinga Szczecin. Emocjonalny rollercoaster zafundowali kibicom gracze Zastalu, którzy potrzebowali dogrywki, aby pokonać Trefla Sopot. W trzecim meczu Anwil Włocławek wygrał z Górnikiem Wałbrzych, co pozwoliło obu ekipom zrównać się bilansem w ligowej tabeli.

Wyniki 1. kolejki PLK

Start Lublin 83-74 (16-24, 23-16, 18-17, 26-17) King Szczecin

Zastal Zielona Góra 92-90 (19-24, 22-9, 17-31, 24-18, d. 10-8) Trefl Sopot

Anwil Włocławek 97-90 (21-25, 20-26, 29-22, 27-17) Górnik Wałbrzych




