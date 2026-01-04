Wyniki 14. kolejki PLK: Porażki faworytów

Do niespodzianek doszło w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Gdyni. Stal pokonała Trefl Sopot a Arka uległa u siebie dobrze dysponowanemu Startowi. Potknięcia ekip z Trójmiasta wykorzystał Śląsk Wrocław wygrywając u siebie ze Stalą. Emocji nie brakowało w Słupsku, gdzie Górnik Wałbrzych wydarł wygraną Czarnym. Natomiast Twarde Pierniki okazały się nieznacznie za mocne dla GTK Gliwice. 

W ciekawie zapowiadającym się meczu Anwil pokonał Dziki. Na koniec kolejki Legia Warszawa wygrała z MKS Dąbrowa Górnicza na własnym terenie.


Wyniki 14. kolejki PLK

Stal Ostrów Wielkopolski 89-80 (28-23, 28-24, 10-18, 23-15) Trefl Sopot

Czarni Słupsk 88-92 (29-19, 21-29, 15-15, 23-29) Górnik Wałbrzych

Twarde Pierniki Toruń 90-88 (26-24, 21-18, 26-21, 17-25) GTK Gliwice

Śląsk Wrocław 90-85 (28-21, 13-22, 25-21, 24-21) Zastal Zielona Góra

Miasto Szkła Krosno 72-82 (19-23, 19-21, 11-21, 23-17) King Szczecin

Arka Gdynia 75-87 (12-22, 15-22, 20-14, 28-29) Start Lublin

Anwil Włocławek 105-96 (17-29, 29-14, 28-27, 31-26) Dziki Warszawa

Legia Warszawa 84-63 (11-7, 24-22, 23-16, 26-18) MKS Dąbrowa Górnicza




