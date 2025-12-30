Tobiasz odejdzie do Samsunsporu? Eğribayat wybierze Lecha?

O zainteresowaniu Samsunsporu Kacprem Tobiaszem głośno było już w sierpniu. Teraz temat transferu wraca.

REKLAMA

Dziennikarze informują nawet, że zawodnik doszedł już do porozumienia z tureckim klubem, teraz muszą się dogadać oba kluby, a transfer jest kwestią czasu. Kontrakt Tobiasza z Legią wygasa w czerwcu, więc to ostatni moment, by stołeczny klub cokolwiek zarobił na jego odejściu.









Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Legia chciałaby pozyskać rezerwowego bramkarza Fenerbahce, İrfana Cana Eğribayata. Fenerbahce chce za swojego bramkarza 1,2 miliona euro, ale warszawski klub chciałby go wypożyczyć. 27-letni Turek znalazł się także na celowniku Lecha Poznań i wg tureckich mediów, poznański klub jest bardziej konkretny w rozmowach transferowych. Ostateczna decyzja ma jednak należeć do zawodnika.



