Transfery

Tobiasz odejdzie do Samsunsporu? Eğribayat wybierze Lecha?

Kacper Tobiasz - fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: X, media

O zainteresowaniu Samsunsporu Kacprem Tobiaszem głośno było już w sierpniu. Teraz temat transferu wraca. 

Dziennikarze informują nawet, że zawodnik doszedł już do porozumienia z tureckim klubem, teraz muszą się dogadać oba kluby, a transfer jest kwestią czasu. Kontrakt Tobiasza z Legią wygasa w czerwcu, więc to ostatni moment, by stołeczny klub cokolwiek zarobił na jego odejściu. 


 

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że Legia chciałaby pozyskać rezerwowego bramkarza Fenerbahce,  İrfana Cana Eğribayata. Fenerbahce chce za swojego bramkarza 1,2 miliona euro, ale warszawski klub chciałby go wypożyczyć. 27-letni Turek znalazł się także na celowniku Lecha Poznań i wg tureckich mediów, poznański klub jest bardziej konkretny w rozmowach transferowych. Ostateczna decyzja ma jednak należeć do zawodnika. 




Wołomin NR - 14 minut temu, *.centertel.pl

Być może tam się odnajdzie

Januszek - 22 minuty temu, *.100.170

Aha juz rozumiem, Plus Jesieni bo pojawil sie transfer na horyzoncie...
Tak tak Turasy najlepszy bramkarz w lidze obronil 100 goli

