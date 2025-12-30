Kapustka ma ofertę z Kazachstanu

Serwis amanvibe.kz poinformował, że kapitan Legii Warszawa, Bartosz Kapustka ma ofertę przejścia do jednego z klubów z Kazachstanu.

REKLAMA

Wg informacji serwisu, 29-letni zawodnik prowadzi rozmowy z jednym z klubów Kazachstańskiej Premier Ligi, ale jego nazwa nie jest wymieniana, aby nie doprowadzić do fiaska transferu.









Zawodnicy Legii nie są Kazachom obcy - stołeczny zespół w ostatnich latach rozegrał 4 spotkania z klubami z tego kraju. W lipcu i sierpniu 2023 roku legioniści zmierzyli się w dwumeczu 2. rundy el. Ligi Konferencji z Ordabasami Szymkent, z kolei w lipcu 2025 roku dwukrotnie rywalem Legii było FK Aktobe. Kapustka w obu meczach z FK Aktobe wybiegł na boisko w podstawowej jedenastce.



