Śledź: Wynik powinien być efektem pracy, a nie celem

- Przedłużenie kontraktu z Samuelem Kovacikiem nie budziło u mnie obaw, choć mam świadomość, że ze strony innych akademii czy środowiska menedżerskiego mogły pojawiać się pewne naciski. Samuel rozwija się prawidłowo. Dziś błyszczy, ale to już trwa - powiedział w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego dyrektor akademii Legii Warszawa, Marek Śledź.

Kovacik to obecnie jeden z liderów Legii II, a także drużyny U-19, która występuje w Lidze Młodzieżowej UEFA.





- On został poddany konkretnym procesom szkoleniowym. Moment, w którym jest Samuel, to skutek pracy, którą wykonuje wiele osób i także sam zawodnik. To fantastyczny dzieciak. Nie chyliłbym nawet czoła przed Samuelem i trenerami, którzy go prowadzili, a przed rodzicami. Bo Samuel ma świetne wartości, jest skromny, potrafi pójść do kantyny w weekend i pomóc kucharzom czy kelnerkom. On taki po prostu jest. Trzeba jednak pamiętać, że jego sukces w piłce nie jest pewny. Dopiero rozpocznie pierwsze zmagania w piłce seniorskiej. Stabilność drogi, która mu towarzyszy może być korzystna w perspektywie osiągania kolejnych etapów - dodaje Śledź.









Zapytany został także m.in. o współpracę z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

- Wyzwaniem będzie to, co wydarzy się w kolejnym okresie partnerstwa. W Pogoni doszło do pewnych zmian personalnych. Te zmuszą mnie do baczniejszego przyjrzenia się rozwojowi naszego i partnera. Nieskromnie powiem, że sam pomysł był mojego autorstwa. Nie wymyśliłem go, wzorowałem się na projekcie Club NXT, który należy do Club Brugge. To klub autonomiczny, ale uznający unię personalną, finansową i szkoleniową z Club Brugge. Te elementy są przed nami. W mojej wizji jest to projekt, który tylko w niewielkim stopniu dotyczy struktur akademii, a w znacznie większym — młodych zawodników pierwszego zespołu. Jest to szansa, aby młodzi piłkarze mogli doświadczać gry na zapleczu PKO BP Ekstraklasy i przygotować się do kolejnych etapów szkolenia. Dziś projekt się broni, bo wiele czynników zostało dobrze zaplanowanych. Piotr Stokowiec jest uznanym trenerem, który ma genialną umiejętność pracowania z młodymi zawodnikami. Potrafi prowadzić piłkarzy. Korzystając z moich relacji pozazawodowych z Piotrem, udało mi się go namówić, aby wziął udział w projekcie. Cieszę się, że prezes Marek Finkowski zaufał pomysłowi. Piotrka wsparliśmy trenerem Dariuszem Rolakiem, czyli wychowankiem naszej akademii, który świetnie zna technologię. Doświadczył także pracy samodzielnej, seniorskiej i dziś ma inne spojrzenie. Trenerem bramkarzy jest Michał Kubiak, któremu także wytyczyliśmy ścieżkę. Zespół jest dobrze skomponowany. Są tam piłkarze, którzy wywalczyli awans, są głodni sukcesu, są piłkarze z doświadczeniem na poziomie centralnym i nasza młodzież, która gra wiele minut i stanowi dużą wartość dla zespołu. Dzięki temu Pogoń jest wysoko w tabeli i mam cichą nadzieję, że ich aktualny dorobek punktowy już dziś gwarantuje utrzymanie. A jeżeli wydarzy się coś spektakularnego i będą walczyli w barażach? Super!



Śledź wypowiedział się także o celach akademii i Legii II.

- Obecność w Top 50 akademii w Europie? Slajd o tym pokazujemy naszym trenerom co tydzień na zebraniach. Tam mówimy o celach. Znalezienie się w gronie najlepszych to nie wyłącznie wymiar wyniku sportowego na arenie międzynarodowej, ale też liczba wychowanków, reprezentantów, tytuły w kraju, takich czynników jest wiele. Choć te zwycięstwa oczywiście też nas do tego celu przybliżają.

Co poniedziałek na spotkaniu pokazujemy trenerom górę, której szczyt musimy zdobyć. Pokazuję pierwszy obóz, czyli nasze namioty, które są rozbite u podnóża tej góry. Dalej tam jesteśmy. Obiecałem, że po dwóch zwycięstwach przemieścimy ten obóz nieco wyżej i tak się stało. Do szczytu wciąż nam daleko. Pokonywać tę drogę musimy zespołowo, ale z pokorą, bo tej drogi nie pokonamy jednym atakiem, a pracą codzienną i systemową.



- Rok temu z pierwszego miejsca awansowała Unia Skierniewice, która jest liderem w Betclic 2. Lidze. W barażach przegraliśmy z Podhalem Nowy Targ, które teraz zajmuje trzecie miejsce. To udowadnia, że nie byliśmy słabeuszami. Do każdego etapu trzeba dorosnąć. Oczywiście co roku celem Legii II jest awans na poziom centralny. Chcemy awansować, żeby zwiększyć poziom wymagań młodym wychowankom, którzy nie trafią jeszcze do Pogoni czy innych klubów na poziomie centralnym. Legia II musi być zespołem dedykowanym akademii. Tam zdobywają doświadczenie nasi młodzi wychowankowie jak Olek Wyganowski, Szymon Piasta, a zaraz trafią tam kolejni z rocznika 2008 i 2009. Ich ścieżka jest precyzyjnie zaplanowana. To współzawodnictwo II-ligowe byłoby lepszą weryfikacją, niż to na niższym poziomie, które przez wiele aspektów jest dla mnie niezadowalające. Ubolewam nad tym, że rywal przykładowo strzela nam bramkę po stałym fragmencie gry w 20. minucie, po czym gra na czas. To w pewien sposób okradanie młodego zawodnika z możliwości rozwoju.



- Każdy projekt, który buduję lub za niego odpowiadam, ma cele bieżące, etapowe i strategiczne. Określamy je dla każdej drużyny i działu w akademii. Każda cząstka jest obarczona wyzwaniem realizacji konkretnych celów. Są dziennikarze, którzy piszą o mnie źle, czego bym nie zrobił. Dlatego chcę podkreślić, że wynik sportowy jest najważniejszy, ale nie powinien być celem, a efektem pracy. Gdy osiągamy wynik sportowy, dzieje się to w kategorii koniunkcji, a nie alternatywy. Na pytanie grać ładnie czy wygrać, odpowiadam - grać ładnie i wygrać. Na pytanie grać młodymi czy wygrać, odpowiadam - grać młodymi i wygrać. Hipotetyczny awans Legii II czy zdobycie mistrzostwa Polski przez młodzieżowe zespoły musi się wiązać z realizacją celów bieżących, które mają odwzorowanie w naszych KPI. Czyli chcemy utrzymywać piłkę w konkretnym procencie, to samo z procentem zdobywania strefy wysokiej, bilansem bramkowym, liczbą wygranych pojedynków czy odbiorów. Oceniamy to co tydzień. Patrzymy, czy zwycięstwo odbyło się zgodnie z wartościami szkoleniowymi. Nie chcemy zwyciężać przez przypadek.





