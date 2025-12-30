Zmiany w sztabie szkoleniowym. Dwóch trenerów ma odejść

Arkadiusz Malarz - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: meczyki.pl

Marek Papszun, nowy trener Legii Warszawa, kompletuje sztab szkoleniowy na nadchodzącą rundę. Według informacji meczyki.pl z pracą w pierwszej drużynie mają pożegnać się Grzegorz Mokry i Arkadiusz Malarz.

REKLAMA

Cały sztab zostanie ogłoszony przez klub przed startem przygotowań. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami na Łazienkowską trafi czterech współpracowników Papszuna z Rakowa Częstochowa: Artur Węska (asystent), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Paweł Frelik (psycholog) oraz Łukasz Cebula (analityk). Ich kontrakty z częstochowskim klubem mają zostać rozwiązane z końcem roku.


Nowym trenerem bramkarzy ma zostać Maciej Kowal, który w przeszłości pracował w Legii, Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.