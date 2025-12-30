Zmiany w sztabie szkoleniowym. Dwóch trenerów odejdzie

Marek Papszun, nowy trener Legii Warszawa, kompletuje sztab szkoleniowy na nadchodzącą rundę. Według informacji meczyki.pl z pracą w pierwszej drużynie mają pożegnać się Grzegorz Mokry i Arkadiusz Malarz.

Cały sztab zostanie ogłoszony przez klub przed startem przygotowań. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami na Łazienkowską trafi czterech współpracowników Papszuna z Rakowa Częstochowa: Artur Węska (asystent), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Paweł Frelik (psycholog) oraz Łukasz Cebula (analityk). Ich kontrakty z częstochowskim klubem mają zostać rozwiązane z końcem roku.













Nowym trenerem bramkarzy ma zostać Maciej Kowal, który w przeszłości pracował w Legii, Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa.