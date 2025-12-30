Zmiany w sztabie szkoleniowym. Dwóch trenerów odejdzie

Marek Papszun, nowy trener Legii Warszawa, kompletuje sztab szkoleniowy na nadchodzącą rundę. Według informacji meczyki.pl z pracą w pierwszej drużynie mają pożegnać się Grzegorz Mokry i Arkadiusz Malarz.

Cały sztab zostanie ogłoszony przez klub przed startem przygotowań. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami na Łazienkowską trafi czterech współpracowników Papszuna z Rakowa Częstochowa: Artur Węska (asystent), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Paweł Frelik (psycholog) oraz Łukasz Cebula (analityk). Ich kontrakty z częstochowskim klubem mają zostać rozwiązane z końcem roku.


 


Nowym trenerem bramkarzy ma zostać Maciej Kowal, który w przeszłości pracował w Legii, Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa.


Komentarze (16)

Fru - 22 minuty temu, *.play.pl

Arek, dziękujemy. Powodzenia.

AdamJ - 24 minuty temu, *.play.pl

Oby Malarz odszedł! I jeszcze Zieliński! "Legendom" dziękujemy i żegnamy! :-)

Kacperek - 25 minut temu, *.play.pl

Wywalcie jeszcze Astiza !! Zostawicie Pania od Diety ! I Ktos od przygotowania fizycznego potrzebny !

Ja - 25 minut temu, *.orange.pl

mam ogromną nadzieje na jeszcze jedną ważną zmianę w sztabe - mianowicie że nowy trener w nowym klubie pozbędzie się tej ovciachowej cześtochowskiej czapeczki

🙏🙏🙏

grzesiek - 38 minut temu, *.centertel.pl

brawo Marek od razu dobra decyzja !!!!
czekałem na to od dawna

Malarz siedź w tym Bełchatowie - 46 minut temu, *.mm.pl

Musiałem zmienić nazwę nicka, ale w końcu się doczekałem 😁

hen ryk - 59 minut temu, *.net.pl

super że Malarza wyrzucają.

stefan - 1 godzinę temu, *.tellion.pl

Ten Mokry to już mnie za Feio wnerwiał! Poza tym co z niego za trener co se nie poradził w słabiutkiej Miedzi Legnicy czy Podbeskidziu... Skąd on w ogóle się wziął? Malarz też robił więcej show i zamieszania na ławce niż wnosił w trening bramkarski. To że był dobrym bramkarzem, nie znaczy że będzie dobrym trenerem. Za wcześnie zaczął w Legii. Mógł się podszkolić, zdobyć doświadczenie w słabszych klubach, wychować jakiegoś 1-2 bramkarza w innym klubie i wtedy przyjść do L Z resztą zawsze może się to jeszcze ziścić w przyszłości!

Dario - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Jeszcze Astiz i komplet pionków pójdzie

Wszyscy WON - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl

Nigdy z obecnego pionu sportowego nie ma prawa zostać w klubie

Piotrek Ochota - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Lepiej późno niż później.

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

Rozumiem, Inaki zostaje.

Ci - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Jeeeeest 😂😂😂dożylem dnia kiedy nie będzie już Malarza

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Arek to legenda ale trenersko słabiutko.☹️

Zdzicho - 59 minut temu, *.tpnet.pl

@Hiszpan: może i legenda ale raczej GKS Bełchatów. Świat musi tracić mocno na wartości jak to legenda (L)

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Brawo. Drużyna leży i kwiczy. Potrzebujemy zmian.

