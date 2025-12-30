Hokej

Ostatnie mecze legionistów w 2025 roku

Hokeiści Legii w ostatni przedświąteczny weekend rozegrali ostatnie spotkania w 2025 roku. O punkty ligowe walczyli żacy młodsi i juniorzy młodsi.

<b>JUNIOR MŁODSZY</b>

<b>UKS Zagłębie Sosnowiec 4-2 AH Legia </b>
Drużyna zagrała dwukrotnie na wyjeździe w miniony weekend. Sobotnie spotkanie rozpoczęło się dla nas bardzo dobrze dzięki koncentracji od pierwszych sekund meczu. Konsekwencja i skuteczna gra daje nam prowadzenie 1:0 po pierwszej tercji. W drugich 20 minutach gospodarzom udało się wyrównać. W trzeciej tercji nasi przeciwnicy strzelili dwa gole, przechylając szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Przegrywamy po zaciętej walce 2:4. 

<b>AM Gieksa Katowice 7-3 AH Legia</b>
Niedzielne spotkanie również rozstrzygają na swoją korzyść rywale. Warto podkreślić, że po dwóch tercjach był remis 2:2 i byliśmy w grze. Jednak zmęczeni po sobotniej batalii, nie zdołaliśmy wytrzymać kondycyjnie trudów spotkania, co skrzętnie wykorzystali rywale w ostatnich 20 minutach.

<b>ŻAK MŁODSZY </b>

<b>AH Legia 1-4 (0-1, 0-2, 1-1) ŁKH Łódź </b>
Bramka: Franek Bochenek

<b>AH Legia 1-7 (0-2, 0-3, 1-2) ŁKH Łódź </b>
Bramka: Julian Kołodziejczyk

Drużyna AH Legia Warszawa zagrała w przedświąteczny weekend mecze domowe na COS Torwar z ŁKH Łódź. Niestety nie były to dobre mecze w naszym wykonaniu. Graliśmy zbyt nerwowo, z dużą liczbą straconych krążków w tercji środkowej i błędami w grze obronnej, które w konsekwencji kończyły się utratą bramek. Jednak z każdego meczu wyciągamy wnioski, z optymizmem patrząc w przyszłość przekonani, że ciężka praca na treningach zawsze popłaca. 


