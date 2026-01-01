Dobrzy Ludzie podsumowali rok 2025

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Dobrzy Ludzie mają za sobą bardzo intensywny rok, podczas którego odnawiali szpitale, malując w nich bajkowe postacie z legijnymi akcentami. Legioniści mają na swoim koncie także graffiti, nie tylko w szpitalach, oprawę na meczu futsalistów czy setki prezentów rozdawanych młodym pacjentom. 

REKLAMA

Żegnamy rok 2025 z uczuciem pełnej satysfakcji☺️ Nie tylko zrobiliśmy to co zakładaliśmy. Przekroczyliśmy sami swoje oczekiwania i zrobiliśmy znacznie więcej. Przygotowując podsumowanie złapaliśmy się za głowy. Dla nas samych i dla spójnego podsumowania zebraliśmy wszystko w liczby. Nie jest to miarodajne, bo samo malowanie w szpitalach czasem trwało 5 godzin, a czasem 12 godzin. Nie zważając na szczegóły nasza statystyka wygląda następująco:

Poniżej podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy w wykonaniu Dobrych Ludzi.


- 75 razy wkroczyliśmy do szpitali w celu odnowienia lub ozdobienia ścian
- 6 razy stworzyliśmy niebajkowe graffiti
- 5 razy położyliśmy zaprojektowane przez nas tapety, w tym tapetę na suficie
- 5 razy malowaliśmy bajkowe graffiti w miejscach innych niż szpitale
- 2 razy zorganizowaliśmy zbiórkę pluszaków dla najmłodszych pacjentów
- 29 razy odwiedzaliśmy szpitale rozdając podarowane przez Was pluszaki, nasze kalendarze i bajkowe vlepy Dzielnego Pacjenta
- 3 to liczba oddziałów, których odnawianie zakończyliśmy w tym roku. Dwa z nich całkowicie odnowiliśmy w ciągu ostatnich miesięcy.
- 3 razy wzięliśmy czynny udział w piknikach dziecięcych
- 10 to liczba szpitali, które odwiedziliśmy


 

Powołaliśmy do życia Legiomisia, który ewidentnie skradł nasze i Wasze serducha.

Podsumowując same malowania graffiti w mijającym roku - powstały 153 postaci i 43 herby Legii. Nie jesteśmy w stanie podać, ile metrów kwadratowych ścian i sufitów odnowiliśmy, ale... dużo. Łącznie 109 razy przekroczyliśmy progi szpitali i szkół w celu malowania lub rozdania upominków.

Ponadto udało nam się przygotować oprawę na mecz Legii Futsal, odwiedzić Braci z Hagi na ich 120. urodziny, przygotować malowanie transparentu dla najmłodszych na wspólny mecz z Olimpią Elbląg, dołożyć się do paczek dla Kresowiaków, wesprzeć akcję Mikołajek we Lwowie i kupić co nieco dla potrzebujących zwierzaków. Byliśmy obecni na każdym meczu Legii, zarówno u nas, jak i na wyjazdach krajowych czy zagranicznych. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli. Dziękujemy wszystkim grupom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować.

Uprzedzamy, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wszystkim życzymy Szczęśliwego Nowego Roku 2026! 


Dobrzy Ludzie


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.