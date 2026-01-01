Dobrzy Ludzie podsumowali rok 2025

Dobrzy Ludzie mają za sobą bardzo intensywny rok, podczas którego odnawiali szpitale, malując w nich bajkowe postacie z legijnymi akcentami. Legioniści mają na swoim koncie także graffiti, nie tylko w szpitalach, oprawę na meczu futsalistów czy setki prezentów rozdawanych młodym pacjentom.

Żegnamy rok 2025 z uczuciem pełnej satysfakcji☺️ Nie tylko zrobiliśmy to co zakładaliśmy. Przekroczyliśmy sami swoje oczekiwania i zrobiliśmy znacznie więcej. Przygotowując podsumowanie złapaliśmy się za głowy. Dla nas samych i dla spójnego podsumowania zebraliśmy wszystko w liczby. Nie jest to miarodajne, bo samo malowanie w szpitalach czasem trwało 5 godzin, a czasem 12 godzin. Nie zważając na szczegóły nasza statystyka wygląda następująco:





Poniżej podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy w wykonaniu Dobrych Ludzi.





- 75 razy wkroczyliśmy do szpitali w celu odnowienia lub ozdobienia ścian

- 6 razy stworzyliśmy niebajkowe graffiti

- 5 razy położyliśmy zaprojektowane przez nas tapety, w tym tapetę na suficie

- 5 razy malowaliśmy bajkowe graffiti w miejscach innych niż szpitale

- 2 razy zorganizowaliśmy zbiórkę pluszaków dla najmłodszych pacjentów

- 29 razy odwiedzaliśmy szpitale rozdając podarowane przez Was pluszaki, nasze kalendarze i bajkowe vlepy Dzielnego Pacjenta

- 3 to liczba oddziałów, których odnawianie zakończyliśmy w tym roku. Dwa z nich całkowicie odnowiliśmy w ciągu ostatnich miesięcy.

- 3 razy wzięliśmy czynny udział w piknikach dziecięcych

- 10 to liczba szpitali, które odwiedziliśmy









Powołaliśmy do życia Legiomisia, który ewidentnie skradł nasze i Wasze serducha.



Podsumowując same malowania graffiti w mijającym roku - powstały 153 postaci i 43 herby Legii. Nie jesteśmy w stanie podać, ile metrów kwadratowych ścian i sufitów odnowiliśmy, ale... dużo. Łącznie 109 razy przekroczyliśmy progi szpitali i szkół w celu malowania lub rozdania upominków.



Ponadto udało nam się przygotować oprawę na mecz Legii Futsal, odwiedzić Braci z Hagi na ich 120. urodziny, przygotować malowanie transparentu dla najmłodszych na wspólny mecz z Olimpią Elbląg, dołożyć się do paczek dla Kresowiaków, wesprzeć akcję Mikołajek we Lwowie i kupić co nieco dla potrzebujących zwierzaków. Byliśmy obecni na każdym meczu Legii, zarówno u nas, jak i na wyjazdach krajowych czy zagranicznych. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli. Dziękujemy wszystkim grupom, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować.



Uprzedzamy, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wszystkim życzymy Szczęśliwego Nowego Roku 2026!