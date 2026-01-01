Remont muzeum oraz sklepu Legii

Wraz z początkiem grudnia 2025 roku Legia zamknęła klubowe muzeum, by je przebudować. Otwarcie muzeum w nowej odsłonie będzie miało miejsce w trzecim kwartale 2026 roku.

Muzeum Legii im. Wiktora Bołby zostało otwarte w 2016 roku, na 100-lecie naszego klubu. "Rozpoczynamy prace projektowe i przygotowania do przebudowy, której efektem będzie odświeżona przestrzeń, gdzie wspólnie pielęgnujemy historię Legii Warszawa" - poinformował klub.









Remontowany będzie także sklep Legii. Ten od 24 grudnia jest zamknięty. Przed "FanStore" otwarty zostanie mobilny sklep klubowy, a 7 stycznia otwarty zostanie tymczasowy sklep przy Myśliwieckiej 4a.



