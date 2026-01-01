Remont muzeum oraz sklepu Legii

fot. Dariusz Chojnacki
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Wraz z początkiem grudnia 2025 roku Legia zamknęła klubowe muzeum, by je przebudować. Otwarcie muzeum w nowej odsłonie będzie miało miejsce w trzecim kwartale 2026 roku. 

REKLAMA

Muzeum Legii im. Wiktora Bołby zostało otwarte w 2016 roku, na 100-lecie naszego klubu. "Rozpoczynamy prace projektowe i przygotowania do przebudowy, której efektem będzie odświeżona przestrzeń, gdzie wspólnie pielęgnujemy historię Legii Warszawa" - poinformował klub.


 

Remontowany będzie także sklep Legii. Ten od 24 grudnia jest zamknięty. Przed "FanStore" otwarty zostanie mobilny sklep klubowy, a 7 stycznia otwarty zostanie tymczasowy sklep przy Myśliwieckiej 4a.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.