Raków potwierdza odejście czterech trenerów

Raków Częstochowa oficjalnie potwierdził odejście ze sztabu czterech trenerów - ich kontrakty zostały rozwiązane za porozumieniem stron. Wszyscy trafią do sztabu pierwszej drużyny Legii Warszawa, który kompletuje Marek Papszun.

 Artur Węska od 1,5 roku pełnił rolę asystenta.

 Michał Garnys przez 6 lat był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne, a od czerwca 2024 roku był również Head of Performance, zarządzając zintegrowanym sztabem medycznym oraz rehabilitacyjnym.

 Paweł Frelik pełnił obowiązki trenera mentalnego pracował w Rakowie w latach 2016-2025 z roczną przerwą.

 Łukasz Cebula od tego obecnego sezonu był trenerem analitykiem. 
 

Ponadto do sztabu Marka Papszuna dołączy Maciej Kowal, trener bramkarzy.


