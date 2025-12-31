UZL: 254 legijnych grafów w 2025 roku

UZL w roku 2025 wykonali rekordową liczbę legijnych grafów. W ciągu mijających dwunastu miesięcy grupa wykonała aż 254 prace, w tym 200 nielegali, 53 legali oraz 1 pociąg.

"Łączny wynik jest aż o 73 prac lepszy niż w roku ubiegłym. Wynik nielegali poprawiliśmy aż o 89 prac!" - podsumowują legioniści. Widząc zaangażowanie, jakie z roku na rok wykazują chłopaki z UZaLeżnionej grupy, możemy spodziewać się, że najbliższy rok będzie jeszcze lepszy!









Poniżej podsumowanie 2025 roku od UZL:





2025 rok minął mniej więcej tak szybko, jak w Polsce mija lato. Ledwo zakończyliśmy w grudniu 2024 roku świętowanie naszej grupowej osiemnastki, chwaląc się rekordowym wynikiem prac, a już trzeba pisać kolejne podsumowanie. Miał to być rok trochę spokojniejszy – rok, w którym przygotujemy się do naszych dwudziestych urodzin. No… ale my, w przeciwieństwie do działaczy sportowych, nie umiemy działać na pół gwizdka i zawsze, bez kalkulacji, chcemy, by Legia była najlepsza. 2025 rok był kolejnym rokiem, w którym pobiliśmy swoje prywatne rekordy. Rokiem, w którym pokazaliśmy, że to, o czym marzysz dzisiaj, jutro jest w zasięgu ręki – jeśli tylko bardzo chcesz.



2025 rok był najlepszym rokiem w historii naszej grupy!



Oprócz malowań, jak co roku latem we współpracy z SFLW zorganizowaliśmy turniej Legia Cup. Wydarzenie przyciągnęło rekordowe zainteresowanie kibiców - w turnieju wzięło udział aż 90 drużyn.

Przyszły rok obfituje w wiele jubileuszy. 110 lat Legii, 35 lecie odnowienia zgody z Zagłębiem Sosnowiec czy 20-lecie naszej UZaLeżnionej grupy. Przed nami dużo pracy, ale także wiele okazji do świętowania.



Mocno Legia!

Mocno UZL!



Szczęśliwego Nowego Roku!