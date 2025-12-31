Silins: Musimy grać z większą agresją i koncentracją

"Mam problem z kolanem. Czuję się jednak coraz lepiej. Idę krok po kroku. To bardzo ważne w tym procesie, by nie spieszyć się i nie wykonywać pewnych ruchów za wszelką cenę, bo wtedy można zrobić kilka kroków w tył. Mam nadzieję, że wkrótce będę w pełni sił, ale to trochę potrwa" - mówi łotewski skrzydłowy koszykarskiej Legii, Ojars Silins w rozmowie z Karolem Waśkiem dla serwisu plk.pl.

- Klub zachowuje się wzorowo, nawet w takich momentach, gdy dużo meczów przegrywamy, a wtedy sytuacja nie jest łatwa, bo wszyscy są trochę sfrustrowani, co jest całkowicie naturalne. Mamy wspólny plan działania i go realizujemy. Mam nadzieję, że wkrótce będę w pełni sił. (...) Bardzo nam brakuje kapitana Michała Kolendy. Zawodnika, który w grze daje z siebie wszystko bez względu na okoliczności. Drużyna może na niego liczyć. Uważam, że powinniśmy grać - jako zespół - znacznie lepiej. Nie skupiamy się na odpowiednich rzeczach. Powinniśmy zacząć od obrony, od dzielenia się piłką - mówi Ojars.



Całą rozmowę można przeczytać TUTAJ.








