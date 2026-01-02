Pankov bliski odejścia z Legii

Jak już informowaliśmy, Radovan Pankov chce odejść z Legii Warszawa. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, ale jak ustalił "Fakt", serbski obrońca nie ukrywa, że zależy mu na opuszczeniu klubu jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego.

30-latek ma oferty z innych klubów. Najbardziej realnym kierunkiem na transfer jest liga turecka. Kilka klubów z tureckiej ligi już pytało o dostępność obrońcy, sondując warunki ewentualnego transferu. Defensor nie bierze pod uwagę powrotu do ojczyzny - do ligi serbskiej.











Pankov w tym sezonie rozegrał 12 meczów w barwach Legii Warszawa. Od dłuższego czasu zmaga się jednak z problemami zdrowotnymi. Łącznie zagrał 87 razy, zdobył Puchar Polski i dwa Superpuchary Polski.



