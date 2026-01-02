Pankov bliski odejścia z Legii

Radovan Pankov - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Fakt

Jak już informowaliśmy, Radovan Pankov chce odejść z Legii Warszawa. Jego kontrakt wygasa w czerwcu, ale jak ustalił "Fakt", serbski obrońca nie ukrywa, że zależy mu na opuszczeniu klubu jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego.

30-latek ma oferty z innych klubów. Najbardziej realnym kierunkiem na transfer jest liga turecka. Kilka klubów z tureckiej ligi już pytało o dostępność obrońcy, sondując warunki ewentualnego transferu. Defensor nie bierze pod uwagę powrotu do ojczyzny - do ligi serbskiej.


 


Pankov w tym sezonie rozegrał 12 meczów w barwach Legii Warszawa. Od dłuższego czasu zmaga się jednak z problemami zdrowotnymi. Łącznie zagrał 87 razy, zdobył Puchar Polski i dwa Superpuchary Polski.




Komentarze (4)

Bolo - 2 minuty temu, *.net.pl

Krzyż na drogę dla rudego więcej kontuzjowany jak grał płakać nie będziemy

Grzesiek85 - 14 minut temu, *.110.73

Stawiajmy w końcu na naszych chłopaków, a nie pierwszych lepszych najemników.
Pankov może i charakterny, ale piłkarsko totalnie przeciętny. Już jakiś młody mógłby przez takie dwa lata gry się ładnie rozwinąć (vide Ziółkowski). Szkoda prądu na takich latawców.

Paczkomat - 19 minut temu, *.96.18

Chyba nasz najlepszy grajek....

GARGAMEL1982 - 26 minut temu, *.orange.pl

Legia wysłała zapytanie o Darko Czurlinowa

