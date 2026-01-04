Nowy sztab trenerski Legii Warszawa

Legia Warszawa potwierdziła skład sztabu szkoleniowego, jaki będzie pracował z zespołem wiosną 2026 roku.
Do klubu dołączyło czterech współpracowników Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa: Artur Węska (asystent), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Paweł Frelik (psycholog) oraz Łukasz Cebula (analityk). Nowym trenerem bramkarzy został Maciej Kowal, który w przeszłości pracował w Legii, Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa. Nowym asystentem Papuszna jest również Marek Wasiluk, a w sztabie pozostał Inaki Astiz.
Legia Warszawa rozpocznie przygotowania do drugiej części sezonu w niedzielę, 4 stycznia. Wówczas zawodnicy stawią się w LTC. W poniedziałek przejdą badania i wezmą udział w pierwszym treningu. 9 stycznia o godzinie 12 odbędzie się sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a dzień później legioniści wylecą na zgrupowanie do hiszpańskiego Mijas.
Pełny sztab szkoleniowy:
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Asystent trenera: Inaki Astiz
Asystent trenera: Marek Wasiluk
Trener bramkarzy: Maciej Kowal
Asystent trenera bramkarzy: Paweł Szajewski
Trener przygotowania motorycznego: Michał Garnys
Trener przygotowania motorycznego: Sebastian Bascon Lopez
Trener analityk: Łukasz Cebula
Trener analityk: Maciej Krzymień
Analityk danych: Bartłomiej Kuźma
Trener mentalny: Paweł Frelik
Szef działu motoryczno-medycznego: Bartosz Bibrowicz
Dyrektor I drużyny: Konrad Paśniewski
Kierownik ds. I drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Lekarz: Marcin Tusiński
Szef fizjoterapeutów: Bartosz Kot
Fizjoterapeuta: Kacper Balcerak
Fizjoterapeuta: Maciej Treutz-Kuszyński
Fizjoterapeuta: Giovani Mangano
Fizjoterapeuta: Jakub Wyłupek
Szef kuchni: Michał Matuszewski
Kucharz: Wojciech Wincenciak
Dietetyk: Urszula Somow
Kierownik LegiaLAB: Piotr Żmijewski
Kitman: Sebastian Wołowicz
Kitman: Piotr Kubeł
Krzysztof Dowhań pozostaje w strukturze klubu, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie szkolenia bramkarzy.