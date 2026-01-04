Nowy sztab trenerski Legii Warszawa

fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa potwierdziła skład sztabu szkoleniowego, jaki będzie pracował z zespołem wiosną 2026 roku. 

Do klubu dołączyło czterech współpracowników Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa: Artur Węska (asystent), Michał Garnys (trener przygotowania fizycznego), Paweł Frelik (psycholog) oraz Łukasz Cebula (analityk). Nowym trenerem bramkarzy został Maciej Kowal, który w przeszłości pracował w Legii, Wiśle Kraków i Rakowie Częstochowa. Nowym asystentem Papuszna jest również Marek Wasiluk, a w sztabie pozostał Inaki Astiz.


 


Legia Warszawa rozpocznie przygotowania do drugiej części sezonu w niedzielę, 4 stycznia. Wówczas zawodnicy stawią się w LTC. W poniedziałek przejdą badania i wezmą udział w pierwszym treningu. 9 stycznia o godzinie 12 odbędzie się sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, a dzień później legioniści wylecą na zgrupowanie do hiszpańskiego Mijas. 


Pełny sztab szkoleniowy:

Trener: Marek Papszun

Asystent trenera: Artur Węska

Asystent trenera: Inaki Astiz

Asystent trenera: Marek Wasiluk

Trener bramkarzy: Maciej Kowal

Asystent trenera bramkarzy: Paweł Szajewski

Trener przygotowania motorycznego: Michał Garnys

Trener przygotowania motorycznego: Sebastian Bascon Lopez

Trener analityk: Łukasz Cebula

Trener analityk: Maciej Krzymień

Analityk danych: Bartłomiej Kuźma

Trener mentalny: Paweł Frelik

Szef działu motoryczno-medycznego: Bartosz Bibrowicz

Dyrektor I drużyny: Konrad Paśniewski

Kierownik ds. I drużyny: Paweł Feliciak

Lekarz: Mateusz Dłutowski

Lekarz: Marcin Tusiński

Szef fizjoterapeutów: Bartosz Kot

Fizjoterapeuta: Kacper Balcerak

Fizjoterapeuta: Maciej Treutz-Kuszyński

Fizjoterapeuta: Giovani Mangano

Fizjoterapeuta: Jakub Wyłupek

Szef kuchni: Michał Matuszewski

Kucharz: Wojciech Wincenciak

Dietetyk: Urszula Somow

Kierownik LegiaLAB: Piotr Żmijewski

Kitman: Sebastian Wołowicz

Kitman: Piotr Kubeł


Krzysztof Dowhań pozostaje w strukturze klubu, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem w procesie szkolenia bramkarzy.


tagi:
