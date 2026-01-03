Weisshaupt odejdzie z Legii?

Na początku września Noah Weisshaupt został piłkarzem Legii Warszawa. 24-letni Niemiec trafił na Łazienkowską na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, wynoszącą 3 mln euro. Wg informacji niemieckich mediów, zawodnik może już zimą odejść z Legii.

Bild twierdzi, że wypożyczenie Weisshaupta do Legii zostanie skrócone i trafi on do niemieckiego drugoligowca, Hannoveru 96.









24-letni zawodnik zadebiutował w barwach stołecznego zespołu 14 września ubiegłego roku, w wygranym 4-1 meczu z Radomiakiem Radom. Łącznie wystąpił w 10 spotkaniach, ale zanotował długą przerwę spowodowaną dolegliwościami zdrowotnymi.



