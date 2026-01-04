Trwa zrzutka na rehabilitację kibica Legii

Grupy kibicowskie Legii apelują o finansowe wsparcie dla kibica, który od lat aktywnie uczestniczy we wspieraniu naszego klubu. 19-letni Dominik, na początku grudnia zeszłego roku uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, przez ponad trzy tygodnie przebywał w śpiączce walcząc o życie.

Dziś wraca do sił, ale czeka go długa i kosztowna rehabilitacja, fizjoterapia, a także konieczność zakupu sprzętu medycznego oraz transportu, który umożliwi mu bezpieczne przemieszczanie się.


Pomóżmy Dominikowi stanąć na nogi i ponownie wspierać ukochaną Legię z trybun - zarówno przy Ł3, jak i na wyjazdach, w których uczestniczył.



  WESPRZYJ ZBIÓRKĘ




