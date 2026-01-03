Piłka nożna kobiet

Plan przygotowań Legionistek

fot. Legia Ladies
Bodziach
Legionistki Warszawa wracają do treningó i w styczniu intensywnie pracować będą przed rundą rewanżową I ligi. Nasz zespół na początku lutego czeka także spotkanie 1/8 finału Kobiecego Pucharu Polski.

Pierwszą grę kontrolną legionistki rozegrają 17 stycznia we Wrocławiu z miejscową Ślęzą. Później czekają je mecze z Pogonią Tczew, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Górnikiem Łęczna. Tydzień po tym ostatnim meczu, legionistki zagrają w Łodzi mecz PP z UKS-em SMS II

Terminy sparingów:
17.01 g. 14:30 Ślęza Wrocław - Legionistki
24.01 g. 16:00 Legionistki - Pogoń Tczew (LTC)
31.01 g. 15:00 KS Uniwersytet Jagielloński Kraków - Legionistki
07.02 g. 16:00 Legionistki - Górnik Łęczna [LTC]
14-15.02 UKS SMS II Łódź - Legionistki [1/8 finału PP]
28.02 Unia Lublin - Legionistki




