Plan przygotowań Legionistek

Legionistki Warszawa wracają do treningó i w styczniu intensywnie pracować będą przed rundą rewanżową I ligi. Nasz zespół na początku lutego czeka także spotkanie 1/8 finału Kobiecego Pucharu Polski.

Pierwszą grę kontrolną legionistki rozegrają 17 stycznia we Wrocławiu z miejscową Ślęzą. Później czekają je mecze z Pogonią Tczew, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Górnikiem Łęczna. Tydzień po tym ostatnim meczu, legionistki zagrają w Łodzi mecz PP z UKS-em SMS II



Terminy sparingów:

17.01 g. 14:30 Ślęza Wrocław - Legionistki

24.01 g. 16:00 Legionistki - Pogoń Tczew (LTC)

31.01 g. 15:00 KS Uniwersytet Jagielloński Kraków - Legionistki

07.02 g. 16:00 Legionistki - Górnik Łęczna [LTC]

14-15.02 UKS SMS II Łódź - Legionistki [1/8 finału PP]

28.02 Unia Lublin - Legionistki



