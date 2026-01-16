16-19.01: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW, na której walczyć będzie Arek Wrzosek, a wspierać go będzie liczna grupa fanów Legii. W niedzielę w Krośnie koszykarska Legia zagra z miejscowym Miastem Szkła - transmisja tego meczu na Youtube. W poniedziałek w Lavo w Józefosławiu, odbędzie się mecz ekstraligi badmintona, w którym Legia mierzyć się będzie ze Śląskiem Wrocław.

Drużyna juniorów starszych koszykarskiej Legii rozegra na Bemowie turniej barażowy o awans do rozgrywek centralnych juniorów starszych. Zwycięzca turnieju zapewni sobie awans do Młodzieżowego Pucharu Polski, a drużyny z miejsc 2-3 do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski.





W niedzielę w hali MOSiR, przy ul. Małachowskiego 7 w Łodzi, nasi futsaliści zagrają w MMP U-17.





Rozkład jazdy:



16.01 g. 20:00 FC Den Haag - SC Cambuur

17.01 g. 14:30 Ślęza Wrocław - Legionistki [piłka nożna kobiet, sparing]

18.01 g. 15:30 Miasto Szkła Krosno - Legia Warszawa [kosz]

19.01 g. 14:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [badminton]





Młodzież:

15.01 g. 15:15 Legia U12 - UKS Varsovia '14 [ul. Łazienkowska 3]

16.01 g. 15:00 Legia U13 - Znicz Pruszków '13 [LTC 7]

16.01 g. 19:00 Profbud Legia Warszawa U-19 - Grupa Strategia Gim92 Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

17.01 g. 10:00 Legia U14 - Arkonia Szczecin '12 [LTC 7]

17.01 g. 10:00 Legia U17 - Arkonia Szczecin '09 [LTC 6]

17.01 g. 11:00 Legia U7 - Widzew Łódź '19 [ul. Łazienkowska 3]

17.01 g. 12:00 Legia U15 - Korona Kielce '11 [LTC 7]

17.01 g. 13:00 Legia U19 - Polonia Środa Śląska [LTC 6]

17.01 g. 14:00 Legia U16 - Wisła Kraków '10 [LTC 7]

17.01 g. 15:30 Profbud Legia Warszawa U-19 - AK Młode Żubry Białystok U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

18.01 g. 12:00 Constract Lubawa U-17 - Legia Warszawa U-17 [futsal, Łódź]

18.01 g. 12:40 Widzew Łódź U-17 - Legia Warszawa U-17 [futsal, Łódź]

18.01 g. 14:00 Legia Warszawa U-17 - Żyrardowianka Żyrardów U-17 [futsal, Łódź]



