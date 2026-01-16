16-19.01: Weekendowy rozkład jazdy

fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach i Raffi
Legionisci.com Legionisci.com

W sobotę w Radomiu odbędzie się gala XTB KSW, na której walczyć będzie Arek Wrzosek, a wspierać go będzie liczna grupa fanów Legii. W niedzielę w Krośnie koszykarska Legia zagra z miejscowym Miastem Szkła - transmisja tego meczu na Youtube. W poniedziałek w Lavo w Józefosławiu, odbędzie się mecz ekstraligi badmintona, w którym Legia mierzyć się będzie ze Śląskiem Wrocław.

REKLAMA

Drużyna juniorów starszych koszykarskiej Legii rozegra na Bemowie turniej barażowy o awans do rozgrywek centralnych juniorów starszych. Zwycięzca turnieju zapewni sobie awans do Młodzieżowego Pucharu Polski, a drużyny z miejsc 2-3  do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski.


W niedzielę w hali MOSiR, przy ul. Małachowskiego 7 w Łodzi, nasi futsaliści zagrają w MMP U-17. 


Rozkład jazdy:

16.01 g. 20:00 FC Den Haag - SC Cambuur

17.01 g. 14:30 Ślęza Wrocław - Legionistki [piłka nożna kobiet, sparing]
18.01 g. 15:30 Miasto Szkła Krosno - Legia Warszawa [kosz]

19.01 g. 14:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [badminton]


Młodzież:

15.01 g. 15:15 Legia U12 - UKS Varsovia '14 [ul. Łazienkowska 3]

16.01 g. 15:00 Legia U13 - Znicz Pruszków '13 [LTC 7]

16.01 g. 19:00 Profbud Legia Warszawa U-19 - Grupa Strategia Gim92 Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

17.01 g. 10:00 Legia U14 - Arkonia Szczecin '12 [LTC 7]

17.01 g. 10:00 Legia U17 - Arkonia Szczecin '09 [LTC 6]

17.01 g. 11:00 Legia U7 - Widzew Łódź '19 [ul. Łazienkowska 3]

17.01 g. 12:00 Legia U15 - Korona Kielce '11 [LTC 7]

17.01 g. 13:00 Legia U19 - Polonia Środa Śląska [LTC 6]

17.01 g. 14:00 Legia U16 - Wisła Kraków '10 [LTC 7]

17.01 g. 15:30 Profbud Legia Warszawa U-19 - AK Młode Żubry Białystok U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

18.01 g. 12:00 Constract Lubawa U-17 - Legia Warszawa U-17 [futsal, Łódź]
18.01 g. 12:40 Widzew Łódź U-17 - Legia Warszawa U-17 [futsal, Łódź]
18.01 g. 14:00 Legia Warszawa U-17 - Żyrardowianka Żyrardów U-17 [futsal, Łódź]




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.