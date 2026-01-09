9-11.01: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę futsaliści Legii rozegrają spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski z Red Dragons Pniewy. Początek o godzinie 16:00 w hali przy ul. Gładkiej 18, bilety do nabycia TUTAJ. W niedzielę o 12:30 w Szczecinie nasi koszykarze zagrają z Kingiem. Transmisja tego meczu w Polsacie Sport 2.

W Tomaszowie Mazowieckim odbędą się Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim, w których startować będzie Marek Kania. Transmisje zawodów w sportowych kanałach Polsatu.


Rozkład jazdy:
09.01 g. 20:00 Willem II Tilburg - FC Den Haag
10.01 g. 16:00 Legia Warszawa - Red Dragons Pniewy [futsal, ul. Gładka 18]
10.01 g. 19:00 Lublinianka KUL Basketball - Legia II Warszawa [kosz, hala im. Zdzisława Niedzieli]
11.01 g. 12:30 King Szczecin - Legia Warszawa [kosz]


Młodzież:

10.01 g. 11:00 Legia U8 - gra wewnętrzna [ul. Łazienkowska 3]

10.01 g. 11:00 Legia U9 - Legia LSS U10  [ul. Łazienkowska 3]

10.01 g. 11:00 Legia U10 - Turbo FA '16  [ul. Łazienkowska 3]

10.01 g. 13:00 Legia U11 - Legia U12  [ul. Łazienkowska 3]

10.01 g. 15:00 Legia U13 - gra wewnętrzna [ul. Łazienkowska 3]




