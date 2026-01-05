W Trzech Króli mecz futsalistów z Widzewem

Futsaliści Legii we wtorek, 6 stycznia rozegrają niezwykle ważne ligowe spotkanie z Widzewem. Gorąco zachęcamy kibiców do licznego wsparcia naszej drużyny w walce o wygraną z odwiecznym rywalem. Początek spotkania o godzinie 18:30 w hali przy ulicy Gładkiej 18. Bilety kupować można TUTAJ po 15 zł (ulgowe, 4-16 lat) i 25 zł (normalne).

REKLAMA

Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.



Legia będzie faworytem spotkania rozgrywanego w Święto Trzech Króli. Legioniści po sobotniej wygranej z Futsalem Świecie 7-3, mają cztery punkty przewagi nad RTS-em i zajmują miejsce gwarantujące grę w play-off. W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie, Legia wygrała w Łodzi 7-4. W minionym sezonie legioniści wygrali domowy mecz z Widzewem 5-0, z kolei na wyjeździe przegrali 0-2. Wszystkie dotychczasowe występy Legii z Widzewem w stolicy kończyły się wygranymi naszej drużyny. W lutym 2024r. legioniści wygrali 3-1, z kolei w styczniu 2023r. mecz zakończył się naszą wygraną 2-1. W grudniu 2020 roku, jeszcze na zapleczu ekstraklasy, legioniści wygrali 4-3.



Termin meczu: wtorek, 6 stycznia 2026 roku, g. 18:30

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne)



