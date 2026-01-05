W Trzech Króli mecz futsalistów z Widzewem

Oprawa z meczu z Widzewem ze stycznia 2023r. - fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Futsaliści Legii we wtorek, 6 stycznia rozegrają niezwykle ważne ligowe spotkanie z Widzewem. Gorąco zachęcamy kibiców do licznego wsparcia naszej drużyny w walce o wygraną z odwiecznym rywalem. Początek spotkania o godzinie 18:30 w hali przy ulicy Gładkiej 18. Bilety kupować można TUTAJ po 15 zł (ulgowe, 4-16 lat) i 25 zł (normalne).

REKLAMA

Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.

Legia będzie faworytem spotkania rozgrywanego w Święto Trzech Króli. Legioniści po sobotniej wygranej z Futsalem Świecie 7-3, mają cztery punkty przewagi nad RTS-em i zajmują miejsce gwarantujące grę w play-off. W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie, Legia wygrała w Łodzi 7-4. W minionym sezonie legioniści wygrali domowy mecz z Widzewem 5-0, z kolei na wyjeździe przegrali 0-2. Wszystkie dotychczasowe występy Legii z Widzewem w stolicy kończyły się wygranymi naszej drużyny. W lutym 2024r. legioniści wygrali 3-1, z kolei w styczniu 2023r. mecz zakończył się naszą wygraną 2-1. W grudniu 2020 roku, jeszcze na zapleczu ekstraklasy, legioniści wygrali 4-3.

Termin meczu: wtorek, 6 stycznia 2026 roku, g. 18:30
Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)
Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne)




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.