Odrodzenie Potęgi - podcast z serii Legia mistrz!

W sobotę na Spotify i Youtube miała miejsce premiera trzeciego odcinka podcastu serii "Legia Mistrz", poświęconego koszykarskiej Legii Warszawa. Trzeci odcinek poświęcony został "Odrodzeniu Potęgi", czyli rozpoczęciu podnoszenia legijnej sekcji od samego dna - czwartego poziomu rozgrywkowego, za co wzięła się grupa osób, która zawiązała Stowarzyszenie Zieloni Kanonierzy, które zarządzało sekcją, szukało sponsorów, i zdołało poprowadzić ją do wyższych klas rozgrywkowych.

Materiał przygotował Piotr Wesołowicz z Placu Gry. Partnerem serii "Legia mistrz!" jest m.st. Warszawa. W najnowszym odcinku, trwającym 62 minuty, posłuchać można wypowiedzi Roberta Chabelskiego, Jarosława Jankowskiego, Arkadiusza Kobusa, Łukasza Wilczka, Marcina Gaconia oraz Marcina Bodziachowskiego.

Nowego odcinka można posłuchać na Spotify - TUTAJ.

 




