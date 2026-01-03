W Hiszpanii sparing ze Szwedami

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W niedzielę, 4 stycznia piłkarze Legii kończą urlopy i po południu stawią się w Legia Training Center. Dzień później odbędzie się pierwszy trening pod wodzą nowego trenera, Marka Papszuna. 

REKLAMA

Legia planuje 5 spotkań sparingowych podczas zimowych przygotowań. Pierwsze odbędzie się 9 stycznia w LTC, a rywalem będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki.


 


Kolejne cztery spotkania zostaną rozegrane podczas zgrupowania w Hiszpanii, które potrwa od 10 do 24 stycznia. Jednym z rywali będzie szwedzki klub - Malmö FF. Spotkanie zaplanowano na 17 stycznia w Marbella Football Center.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.