W Hiszpanii sparing ze Szwedami

W niedzielę, 4 stycznia piłkarze Legii kończą urlopy i po południu stawią się w Legia Training Center. Dzień później odbędzie się pierwszy trening pod wodzą nowego trenera, Marka Papszuna.

REKLAMA

Legia planuje 5 spotkań sparingowych podczas zimowych przygotowań. Pierwsze odbędzie się 9 stycznia w LTC, a rywalem będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki.













Kolejne cztery spotkania zostaną rozegrane podczas zgrupowania w Hiszpanii, które potrwa od 10 do 24 stycznia. Jednym z rywali będzie szwedzki klub - Malmö FF. Spotkanie zaplanowano na 17 stycznia w Marbella Football Center.



