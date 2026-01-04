Koszykówka

Legia zagra w turnieju finałowym PP

Koszykarze Legii Warszawa zapewnili sobie wczoraj awans do turnieju finałowego Pucharu Polski, który w drugiej połowie lutego rozegrany zostanie w Sosnowcu. Legioniści mają obecnie bilans 9-5, a do zakończenia I rundy rozgrywek pozostała jedna kolejka, w której nasz zespół czekać będzie wyjazdowy mecz z Kingiem Szczecin.

Wcześniej awans do turnieju finałowego PP zapewniły sobie Śląsk, Arka, Trefl i King. Losowanie par odbędzie się 13 stycznia. 

Ćwierćfinały Pekao S.A. Pucharu Polski rozegrane zostaną 19 i 20 lutego (czwartek i piątek), półfinały będą miały miejsce w sobotę, 21 lutego (15:00 i 19:00), a pomiędzy nimi odbędą się konkurs wsadów oraz konkurs rzutów za 3 punkty. Finał zaplanowano na niedzielę, 22 lutego na godzinę 17:30.

Legia dwukrotnie dotychczas zdobywała Puchar Polski - w 1970 roku oraz 2024. Przed rokiem nasz zespół odpadł w ćwierćfinale, a trofeum wywalczył beniaminek - Górnik Wałbrzych.

Bilety na turniej w Sosnowcu są dostępne w cenie 30 i 40 zł (za dzień meczowy w ćwierćfinałach i półfinałach) oraz 45 i 60 zł (wielki finał). Ponadto uruchomiona zostanie sprzedaż biletów courtside. Sprzedaż prowadzona jest na <a href="https://www.ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/puchar-polski-koszykowka">EBILET.PL</a>

<b>Terminarz Pekao S.A. Pucharu Polski w Sosnowcu:</b>

Czwartek, 19 lutego
Ćwierćfinał 1, g. 18:00
Ćwierćfinał 2, g. 20:30

Piątek, 20 lutego
Ćwierćfinał 3, g. 18:00
Ćwierćfinał 4, g. 20:30

Sobota, 21 lutego
Półfinał 1, g. 15:00
Pekao S.A. Konkurs Wsadów
Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty
Półfinał 2, g. 19:00

Niedziela, 22 lutego
Finał, g. 17:30



