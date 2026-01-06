Biblioteka legionisty: Od Paryża do Paryża. 100 lat biało-czerwonych w igrzyskach olimpijskich (332)

REKLAMA

Autorzy publikacji prześledzili wszystkie kolejne IO, załączając szczegółowe informacje nt. startów wszystkich Polaków, a także wyróżniając tych, którzy zdobyli medale. Wśród nich oczywiście wielu sportowców Legii. Pierwszymi, którzy wywalczyli medale, byli czterej szermierze naszego klubu, którzy przyczynili się do brązu zdobytego przez drużynę szablistów w Los Angeles w 1932 roku. Cztery lata później w Berlinie Władysław Karaś wywalczył brąz w konkurencji karabinku małokalibrowego leżąc (z 50m).







W Melbourne medale wywalczyli m.in. Jerzy Pawłowski, Andrzej Piątkowski, Marian Zieliński oraz Zbigniew Pietrzykowski.



"Gdy 22 lipca, w najważniejszym dniu państwowym w okresie PRL, kończyły się już we wsiach i miasteczkach zabawy oraz potańcówki, dotarła z Montrealu pierwsza najradośniejsza wiadomość. Pięcioboista nowoczesny o długim nazwisku - Janusz Gerard Pyciak-Peciak - zdobył pierwszy dla Polski złoty medal. Cztery lata wcześniej z Monachium prześladował go pech - na strzelnicy zaciął się pistolet. Teraz triumfował po pięciu dniach morderczej walki. 'W Montrealu przed biegiem miałem sporo straty, ale wiedziałem, że wygram. Wierzyłem w to. Byłem mocny w biegu. Dużo trenowałem z Bronkiem Malinowskim, ojcem chrzestnym mojego syna. Lubiłem biegać' - wspominał Peciak, lecz kiedy już wyruszał na trasę, zobaczył, jak kolega z drużyny Krzysztof Trybusiewicz zemdlał za metą i ratowano go tlenem. Peciak też padł za metą wyczerpany, ale szczęśliwy. 'Po zdobyciu złotego medalu, kiedy już spałem, przyszli do mnie w nocy w wiosce olimpijskiej szefowie PKOl i wręczyli kopertę. Byłem zaskoczony, co to jest? Nie wiem już dokładnie, ile tam było w tej kopercie, chyba tysiąc dolarów. Dla mnie liczył się przede wszystkim medal' - mówił. W 1985 roku nasz mistrz pojechał do USA, gdzie trenował tamtejszych pięcioboistów. Obecnie jest cenionym działaczem UIPM, międzynarodowej unii pięcioboju nowoczesnego" - czytamy.



Oczywiście w "skarbie kibica" znajdziemy znacznie więcej nazwisk i informacji o triumfach legionistów (choć autorzy akurat nie zaznaczają, którego klubu zawodnikami byli w momencie Igrzysk poszczególni sportowcy). A tych Legia miała w wielu dyscyplinach i na kilkunastu IO. W tym wielu pięściarzy, z Januszem Gortatem, Kazimierzem Szczerbą (Montreal), Krzysztofem Kosedowskim (Moskwa), Józefem Grudniem, czy Henrykiem Petrichem na czele. W Seulu brąz w wadze ciężkiej zdobył Andrzej Gołota. Medale zdobywali m.in. Jan Kowalczyk, Włodzimierz Zawadzki, Andrzej Wroński, czy Oktawia Nowacka, która sprawiła bardzo miłą niespodziankę w 2016 w Rio de Janeiro. Na koniec publikacji zamieszczono tabelę medalową wszech czasów - do IO w Tokio włącznie. Magazyn do dziś jest w sprzedaży w księgarniach internetowych.



Tytuł: Skarb Kibica. Od Paryża do Paryża. 100 lat Biało-czerwonych w igrzyskach olimpijskich

Autorzy: Bartosz Gębicz, Marcelina Samek, Lech Ufel

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer

Rok wydania: 2024

Liczba stron: 108

Cena okładkowa: 24,90 zł



