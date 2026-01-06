Biblioteka legionisty: Od Paryża do Paryża. 100 lat biało-czerwonych w igrzyskach olimpijskich (332)

Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Od Paryża do Paryża. 100 lat biało-czerwonych w igrzyskach olimpijskich

Przed ostatnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu Przegląd Sportowy wydał skarb kibica zatytułowany "100 lat biało-czerwonych w igrzyskach olimpijskich". Na 108 stronach przedstawiono wszystkie starty Polaków przez ostatnich 100 lat na najważniejszej imprezie sportowej na świecie. 
Autorzy publikacji prześledzili wszystkie kolejne IO, załączając szczegółowe informacje nt. startów wszystkich Polaków, a także wyróżniając tych, którzy zdobyli medale. Wśród nich oczywiście wielu sportowców Legii. Pierwszymi, którzy wywalczyli medale, byli czterej szermierze naszego klubu, którzy przyczynili się do brązu zdobytego przez drużynę szablistów w Los Angeles w 1932 roku. Cztery lata później w Berlinie Władysław Karaś wywalczył brąz w konkurencji karabinku małokalibrowego leżąc (z 50m).


 


W Melbourne medale wywalczyli m.in. Jerzy Pawłowski, Andrzej Piątkowski, Marian Zieliński oraz Zbigniew Pietrzykowski. 

"Gdy 22 lipca, w najważniejszym dniu państwowym w okresie PRL, kończyły się już we wsiach i miasteczkach zabawy oraz potańcówki, dotarła z Montrealu pierwsza najradośniejsza wiadomość. Pięcioboista nowoczesny o długim nazwisku - Janusz Gerard Pyciak-Peciak - zdobył pierwszy dla Polski złoty medal. Cztery lata wcześniej z Monachium prześladował go pech - na strzelnicy zaciął się pistolet. Teraz triumfował po pięciu dniach morderczej walki. 'W Montrealu przed biegiem miałem sporo straty, ale wiedziałem, że wygram. Wierzyłem w to. Byłem mocny w biegu. Dużo trenowałem z Bronkiem Malinowskim, ojcem chrzestnym mojego syna. Lubiłem biegać' - wspominał Peciak, lecz kiedy już wyruszał na trasę, zobaczył, jak kolega z drużyny Krzysztof Trybusiewicz zemdlał za metą i ratowano go tlenem. Peciak też padł za metą wyczerpany, ale szczęśliwy. 'Po zdobyciu złotego medalu, kiedy już spałem, przyszli do mnie w nocy w wiosce olimpijskiej szefowie PKOl i wręczyli kopertę. Byłem zaskoczony, co to jest? Nie wiem już dokładnie, ile tam było w tej kopercie, chyba tysiąc dolarów. Dla mnie liczył się przede wszystkim medal' - mówił. W 1985 roku nasz mistrz pojechał do USA, gdzie trenował tamtejszych pięcioboistów. Obecnie jest cenionym działaczem UIPM, międzynarodowej unii pięcioboju nowoczesnego" - czytamy.

Oczywiście w "skarbie kibica" znajdziemy znacznie więcej nazwisk i informacji o triumfach legionistów (choć autorzy akurat nie zaznaczają, którego klubu zawodnikami byli w momencie Igrzysk poszczególni sportowcy). A tych Legia miała w wielu dyscyplinach i na kilkunastu IO. W tym wielu pięściarzy, z Januszem Gortatem, Kazimierzem Szczerbą (Montreal), Krzysztofem Kosedowskim (Moskwa), Józefem Grudniem, czy Henrykiem Petrichem na czele. W Seulu brąz w wadze ciężkiej zdobył Andrzej Gołota. Medale zdobywali m.in. Jan Kowalczyk, Włodzimierz Zawadzki, Andrzej Wroński, czy Oktawia Nowacka, która sprawiła bardzo miłą niespodziankę w 2016 w Rio de Janeiro. Na koniec publikacji zamieszczono tabelę medalową wszech czasów - do IO w Tokio włącznie. Magazyn do dziś jest w sprzedaży w księgarniach internetowych.

Tytuł: Skarb Kibica. Od Paryża do Paryża. 100 lat Biało-czerwonych w igrzyskach olimpijskich
Autorzy: Bartosz Gębicz, Marcelina Samek, Lech Ufel
Wydawnictwo: Ringier Axel Springer
Rok wydania: 2024
Liczba stron: 108
Cena okładkowa: 24,90 zł

Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.




