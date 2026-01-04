Zimowi sparingpartnerzy Legii

Legia Warszawa ogłosiła listę drużyn, z którymi zmierzy się kontrolnie podczas przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2025/26. Tak jak wcześniej informowaliśmy, zespół Marka Papszuna zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Puskas Akademia FC (Węgry). Dwoma pozostałymi sparingpartnerami będą AC Sparta Praga (Czechy) i Polissia Żytomierz (Ukraina).

Terminy meczów sparingowych:





9 stycznia godz. 12:00 - Pogoń Grodzisk Mazowiecki [LTC]

12 stycznia godz. 15:00 - Puskas Akademia FC [Marbella, Hiszpania]

16 stycznia - rywal do potwierdzenia* [Marbella, Hiszpania]

19 stycznia - Polissia Żytomierz [Marbella, Hiszpania]



22 stycznia - Sparta Praga [Marbella, Hiszpania]





* - Malmo FF wstępnie informowało o tym, że zmierzy się z Legią Warszawa.

23 stycznia zespół wróci do Polski. Ostatni tydzień przed wznowieniem rozgrywek treningi będą odbywały się w Legia Training Center. Pierwszy wiosenny mecz Legia rozegra w niedzielę, 1 lutego o godz. 17:30 na stadionie przy łazienkowskiej 3, a rywalem będzie Korona Kielce.



