Zimowi sparingpartnerzy Legii

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com

Legia Warszawa ogłosiła listę drużyn, z którymi zmierzy się kontrolnie podczas przygotowań do rundy wiosennej sezonu 2025/26. Tak jak wcześniej informowaliśmy, zespół Marka Papszuna zagra z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Puskas Akademia FC (Węgry). Dwoma pozostałymi sparingpartnerami będą AC Sparta Praga (Czechy) i Polissia Żytomierz (Ukraina).

Terminy meczów sparingowych:


9 stycznia godz. 12:00 - Pogoń Grodzisk Mazowiecki [LTC]

12 stycznia godz. 15:00 - Puskas Akademia FC [Marbella, Hiszpania]

16 stycznia - rywal do potwierdzenia* [Marbella, Hiszpania]

19 stycznia - Polissia Żytomierz [Marbella, Hiszpania]

22 stycznia - Sparta Praga [Marbella, Hiszpania]


* - Malmo FF wstępnie informowało o tym, że zmierzy się z Legią Warszawa.


23 stycznia zespół wróci do Polski. Ostatni tydzień przed wznowieniem rozgrywek treningi będą odbywały się w Legia Training Center. Pierwszy wiosenny mecz Legia rozegra w niedzielę, 1 lutego o godz. 17:30 na stadionie przy łazienkowskiej 3, a rywalem będzie Korona Kielce.




tagi:
Komentarze (2)

+dodaj komentarz
Filip - 1 godzinę temu, *.151.116

Dobre zespoły na sparingi. Może coś wreszcie ruszy w organizacji klubu. Rok temu sparingi to był cyrk i początek tego burdelu

odpowiedz
zbigniew - 1 godzinę temu, *.autocom.pl

polissia to po polsku "Polesie" więc możecie używać polskiej nazwy.

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
