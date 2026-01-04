Transfery

Media: Legia interesuje się Drągowskim

Bartłomiej Drągowski w 2016 r. - fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: Media

Legia Warszawa szuka bramkarza, który mógłby dołączyć do klubu zimą. Ostatnio w mediach pojawiały się informacje, że stołeczną drużynę może opuścić Kacper Tobiasz. 

Jednym z nazwisk wymienianych w kontekście przyjścia do Legii był natomiast İrfan Can Eğribayat, rezerwowy bramkarz Fenerbahce. Vassilis Agritakis z greckiego serwisu ERT Sports poinformował, że stołeczny klub wyraził zainteresowanie transferem Bartłomieja Drągowskiego.


 

28-letni zawodnik był łączony także z Widzewem Łódź i Jagiellonią Białystok. Bramkarz szuka nowego klubu, ponieważ przegrał rywalizację o miejsce w bramce Panathinaikosu i zamierza kontynuować karierę w innym miejscu. Działacze Panathinaikosu są otwarci na wypożyczenie z opcją wykupu po zakończeniu bieżącego sezonu.


Drągowski nie jest dobrze wspominany przy Łazienkowskiej, po tym jak w lutym 2015 roku, gdy grał w Jagiellonii Białystok, pokazywał kibicom Legii wulgarne gesty. "Czy mógłbym kiedykolwiek zagrać w Legii? Proszę zapytać kibiców Legii" - powiedział natomiast bramkarz po spotkaniu w czerwcu 2016 r. 


Legia Warszawa - Bartłomiej Drągowski, fucki, gesty
fot. Legia.com


tagi:
Komentarze (9)

Mateusz z Gór - 44 minuty temu, *.orange.pl

Są lepsi i tańsi, np. Plach.

Jorguś. - 44 minuty temu, *.play-internet.pl

To tylko u nas tak można.
Mieć w kadrze bramkarza, pozbywać się go za grosze, tylko dlatego, że za mało wybronił.
A może za mało wybronił, bo nie stawiano na niego, bo bramkarz potrzebuje stabilizacji i wsparcia?
My na to konto sprowadzimy albo "perspektywicznego* Turka albo gościa, który powinien mieć zakaz kupowania nawet biletu na Legię. I za obu trzeba bulić. Naszym szkoda zapłacić za podpisanie kontraktu gościowi młodemu, obytemu w Legii, perspektywicznemu, potrafiącemu bronić, co już udowodnił.
Może trzeba z Kacprem popracować, może za dużo piąstkuje, ale zna szatnię, zna miasto, zna presję związaną z grą w Legii.
To się źle skończy, takie dziadowanie.

Sylwek do - 45 minut temu, *.orange.pl

Nie ma co się podniecać niezdrowo ...plotka!

Luk - 49 minut temu, *.mm.pl

Niech się goni lamus jeden !

Roger1910 - 52 minuty temu, *.play.pl

Gruboooo. Żyleta nie zapomina😤…

SEBO(L) - 56 minut temu, *.vectranet.pl

No to chyba jakiś żart. Odpowiedź zawsze brzmiała "NIE !!".
Środkowy palec na drogę ! U nogi ...

PiotrŻo(L)iborz - 56 minut temu, *.play-internet.pl

Na pewni nie, sam mówił, że do Legii nigdy nie przyjdzie😎

Legiak83 - 57 minut temu, *.79.53

Kolejny Kaczorowski.

robochłop - 58 minut temu, *.orange.pl

Chyba żart jakiś...zapomnieli o fakolcach,które pokazywał w strone naszych kibiców???

