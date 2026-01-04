Media: Legia interesuje się Drągowskim

Legia Warszawa szuka bramkarza, który mógłby dołączyć do klubu zimą. Ostatnio w mediach pojawiały się informacje, że stołeczną drużynę może opuścić Kacper Tobiasz.

Jednym z nazwisk wymienianych w kontekście przyjścia do Legii był natomiast İrfan Can Eğribayat, rezerwowy bramkarz Fenerbahce. Vassilis Agritakis z greckiego serwisu ERT Sports poinformował, że stołeczny klub wyraził zainteresowanie transferem Bartłomieja Drągowskiego.









28-letni zawodnik był łączony także z Widzewem Łódź i Jagiellonią Białystok. Bramkarz szuka nowego klubu, ponieważ przegrał rywalizację o miejsce w bramce Panathinaikosu i zamierza kontynuować karierę w innym miejscu. Działacze Panathinaikosu są otwarci na wypożyczenie z opcją wykupu po zakończeniu bieżącego sezonu.





Drągowski nie jest dobrze wspominany przy Łazienkowskiej, po tym jak w lutym 2015 roku, gdy grał w Jagiellonii Białystok, pokazywał kibicom Legii wulgarne gesty. "Czy mógłbym kiedykolwiek zagrać w Legii? Proszę zapytać kibiców Legii" - powiedział natomiast bramkarz po spotkaniu w czerwcu 2016 r.