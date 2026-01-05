Kurs na puchary czy kurs na spadek? Bukmacherzy ocenili szanse Legii!

Co mówią kursy?
Sponsor Legii, bukmacher Fortuna Online, w następujący sposób ocenia szanse Wojskowych w sezonie 2025/26:
Mistrzostwo Polski – 25,00
Miejsce TOP4 – 3,60
Spadek – 13,00
Kursy jasno pokazują, że bukmacherzy nie stawiają na sensację w postaci tytułu mistrzowskiego, ale jednocześnie nie widzą realnego zagrożenia spadkiem. Najciekawiej wygląda opcja walki o puchary – kurs 3,60 sugeruje, że po zmianie sztabu szkoleniowego, możliwych transferach i przy poprawie formy, miejsce TOP4 jest w zasięgu legionistów.
Kto zdobędzie mistrzostwo?
Raków Częstochowa pozostaje największym faworytem mimo odejścia trenera i części sztabu – kurs wynosi zaledwie 3,25. Tuż za "Medalikiami" plasują się Lech Poznań (3,50) oraz Jagiellonia Białystok (3,80).
Szanse pozostałych pretendentów:
Górnik Zabrze – 10,00
Wisła Płock – 12,00
Cracovia – 20,00
Legia Warszawa – 25,00
Kto spadnie z Ekstraklasy?
Zdaniem bukmacherów największe zagrożenie spadkiem ma Bruk-Bet Termalica Nieciecza – kurs na ten scenariusz to raptem 1,50. Na drugim miejscu znajduje się Arka Gdynia (2,00).
Pozostali kandydaci do spadku:
Motor Lublin – 2,25
Piast Gliwice – 2,50
GKS Katowice – 2,50
Lechia Gdańsk – 2,75
...
Legia Warszawa – 13,00
Kurs 13,00 na spadek Legii pokazuje, że bukmacherzy praktycznie wykluczają taki scenariusz. Mimo fatalnej rundy jesiennej, potencjał kadrowy i finansowy Wojskowych daje im komfort w walce o utrzymanie.
Jak Legia zaskoczy wiosną?
Runda rewanżowa pokaże, czy kursy bukmacherów były trafne, czy może legioniści zaskoczą kibiców i ekspertów!
Zagłosuj w poniższej sondzie i sprawdź jak szanse podopiecznych Marka Papszuna widzą inni legioniści.
