Kurs na puchary czy kurs na spadek? Bukmacherzy ocenili szanse Legii!

Co mówią kursy?

Sponsor Legii, bukmacher Fortuna Online, w następujący sposób ocenia szanse Wojskowych w sezonie 2025/26:





‌‌ Mistrzostwo Polski – 25,00

‌‌ Miejsce TOP4 – 3,60

‌‌ Spadek – 13,00



Kursy jasno pokazują, że bukmacherzy nie stawiają na sensację w postaci tytułu mistrzowskiego, ale jednocześnie nie widzą realnego zagrożenia spadkiem. Najciekawiej wygląda opcja walki o puchary – kurs 3,60 sugeruje, że po zmianie sztabu szkoleniowego, możliwych transferach i przy poprawie formy, miejsce TOP4 jest w zasięgu legionistów.













Kto zdobędzie mistrzostwo?

Raków Częstochowa pozostaje największym faworytem mimo odejścia trenera i części sztabu – kurs wynosi zaledwie 3,25. Tuż za "Medalikiami" plasują się Lech Poznań (3,50) oraz Jagiellonia Białystok (3,80).

Szanse pozostałych pretendentów:



Górnik Zabrze – 10,00

Wisła Płock – 12,00

Cracovia – 20,00

Legia Warszawa – 25,00





Kto spadnie z Ekstraklasy?

Zdaniem bukmacherów największe zagrożenie spadkiem ma Bruk-Bet Termalica Nieciecza – kurs na ten scenariusz to raptem 1,50. Na drugim miejscu znajduje się Arka Gdynia (2,00).

Pozostali kandydaci do spadku:



Motor Lublin – 2,25

Piast Gliwice – 2,50

GKS Katowice – 2,50

Lechia Gdańsk – 2,75

...

Legia Warszawa – 13,00



Kurs 13,00 na spadek Legii pokazuje, że bukmacherzy praktycznie wykluczają taki scenariusz. Mimo fatalnej rundy jesiennej, potencjał kadrowy i finansowy Wojskowych daje im komfort w walce o utrzymanie.

Jak Legia zaskoczy wiosną?

Runda rewanżowa pokaże, czy kursy bukmacherów były trafne, czy może legioniści zaskoczą kibiców i ekspertów!





Zagłosuj w poniższej sondzie i sprawdź jak szanse podopiecznych Marka Papszuna widzą inni legioniści.





