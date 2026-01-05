Kurs na puchary czy kurs na spadek? Bukmacherzy ocenili szanse Legii!

fot. Maciek Gronau
Woytek
źródło: artykuł sponsorowany
Za niecały miesiąc wróci Ekstraklasa. Po rundzie jesiennej Legia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z zaledwie 19 punktami na koncie – ze stratą 10 punktów do miejsca pucharowego i 11 punktów do lidera. Jakie scenariusze na rundę wiosenną widzą bukmacherzy? Sprawdziliśmy kursy!
Co mówią kursy?

Sponsor Legii, bukmacher Fortuna Online, w następujący sposób ocenia szanse Wojskowych w sezonie 2025/26:


  Mistrzostwo Polski – 25,00

  Miejsce TOP4 – 3,60

  Spadek – 13,00

Kursy jasno pokazują, że bukmacherzy nie stawiają na sensację w postaci tytułu mistrzowskiego, ale jednocześnie nie widzą realnego zagrożenia spadkiem. Najciekawiej wygląda opcja walki o puchary – kurs 3,60 sugeruje, że po zmianie sztabu szkoleniowego, możliwych transferach i przy poprawie formy, miejsce TOP4 jest w zasięgu legionistów.


 


Kto zdobędzie mistrzostwo?

Raków Częstochowa pozostaje największym faworytem mimo odejścia trenera i części sztabu – kurs wynosi zaledwie 3,25. Tuż za "Medalikiami" plasują się Lech Poznań (3,50) oraz Jagiellonia Białystok (3,80).
Szanse pozostałych pretendentów:

Górnik Zabrze – 10,00
Wisła Płock – 12,00
Cracovia – 20,00
Legia Warszawa – 25,00

Kto spadnie z Ekstraklasy?

Zdaniem bukmacherów największe zagrożenie spadkiem ma Bruk-Bet Termalica Nieciecza – kurs na ten scenariusz to raptem 1,50. Na drugim miejscu znajduje się Arka Gdynia (2,00).
Pozostali kandydaci do spadku:

Motor Lublin – 2,25
Piast Gliwice – 2,50
GKS Katowice – 2,50
Lechia Gdańsk – 2,75
...
Legia Warszawa – 13,00

Kurs 13,00 na spadek Legii pokazuje, że bukmacherzy praktycznie wykluczają taki scenariusz. Mimo fatalnej rundy jesiennej, potencjał kadrowy i finansowy Wojskowych daje im komfort w walce o utrzymanie.


Oferta dla nowych graczy

Sponsor Legii przygotował ofertę dla nowych graczy - do 300 zł bez ryzyka we Freebetach. Wystarczy założyć konto w Fortunie i postawić pierwszy kupon za min. 50 zł z kursem min. 2.50. Niezależnie od rozstrzygnięcia – otrzymasz 3 x 50 zł w formie Freebetów.

Następnego dnia po rejestracji rozpoczynasz 5 dni z Freebetami.  Codziennie w tym czasie za kupon postawiony za min. 20 zł z kursem min. 2.50 odbierasz 25 zł Freebetu. 


FORTUNA: SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKŁADÓW + ODBIERZ 300 ZŁ WE FREEBETACH



Jak Legia zaskoczy wiosną?

Runda rewanżowa pokaże, czy kursy bukmacherów były trafne, czy może legioniści zaskoczą kibiców i ekspertów!


Zagłosuj w poniższej sondzie i sprawdź jak szanse podopiecznych Marka Papszuna widzą inni legioniści.


SONDAPod wodzą Marka Papszuna Legia w tym sezonie:



fot. Fortuna

W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


tagi:
Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Po(L)ubiony - 5 minut temu, *.vectranet.pl

Na razie, to odchodzi z Legii czterech obrońców. Może jeszcze Tobiasz. Weisshauptowi skrócono wypożyczenie. Kapustka jeżeli nie odejdzie, to przestanie wykazywać objawy życia. A 15% kibiców wierzy MP. Udał się Mioduskiemu gaslighting.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 53 minuty temu, *.orange.pl

Szkoda, że nie jestem hazardzistą, bo bym sobie obstawił i na pewno coś wygrał👍

odpowiedz
