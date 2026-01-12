Puskás Akadémia - pierwszy rywal Legii w Hiszpanii

Pierwszym rywalem Legii Warszawa podczas zgrupowania w Hiszpanii będzie Puskás Akadémia FC. Mecz rozegrany zostanie 12 stycznia o godzinie 16 w Marbelli.

Puskás Akadémia FC (Puskás Ferenc Labdarugó Akadémia FC) to węgierski klub piłkarski, mający siedzibę w Felcsút, położonym ok. 40 km na północ od Székesfehérváru.











Klub nie może pochwalić się długą historią. Akademia została założona w 2005 roku jako zaplecze dla Fehérvár FC. Miała upamiętnić węgierskiego piłkarza Ferenca Puskása, którego imię nosi od 1 kwietnia 2007 roku. Jej założycielem jest wielki miłośnik piłki nożnej, obecny premier Węgier Viktor Orbán, który urodził się i mieszkał w Felcsut. Dzięki temu klub mógł liczyć na finansowe wsparcie od państwa i obecnie dysponuje doskonałą infrastrukturą i dobrze rozwiniętym systemem szkolenia młodzieży.





W 2009 roku drugoligowy klub FC Felcsút połączył się z Videotonem. W następnym sezonie 2010/11 klub przyjął nazwę Videoton-Puskás Akadémia.





Obecnie klub występuje w Nemzeti Bajnokság najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju, w której spędził łącznie dziesięć sezonów. Nie może poszczycić się wieloma sukcesami. Klub dotarł do finału Pucharu Węgier w sezonie 2017/18. Występował w europejskich pucharach. W sezonie 2024/25 w el. Ligi Konferencji doszedł do 4. rundy, gdzie przegrał po rzutach karnych z Fiorentiną. Dzięki zajęciu 2. miejsca w lidze ponownie awansował do el. Ligi Konferencji, gdzie w drugiej rundzie odpadł z Arisem Limassol.





Puskás Akadémia FC nie posiada silnych tradycji kibicowskich. Domowe mecze rozgrywa na liczącym niespełna 4 000 miejsc nowoczesnym obiekcie, Pancho Aréna w Felcsút.





Sukcesy

wicemistrzostwo (2): 2020/21, 2024/25

3. miejsce (3): 2019/20, 2021/22, 2023/24

finał Pucharu Węgier (1): 2017/18





W obecnym sezonie zespół radzi sobie nieźle - aktualnie zajmuje 5. miejsce w tabeli ze stratą 7 punktów do lidera. Ligowe granie rozpocznie 24 stycznia, meczem z Paks. Trenerem jest 53-letni Hornyák Zsolt, który pracuje w klubie od lipca 2019 roku. W kadrze próżno szukać wielkich gwiazd. Jest ona oparta głównie o węgierskich zawodników. W węgierskim zespole występuje jeden Polak - Wojciech Golla. Patrząc na finansową wartość piłkarzy Puskás Akadémia, najwyżej wyceniani gracze są warci ok. 1 mln euro, czyli znacznie mniej niż w przypadku Legii.





Puskás Akadémia do rundy wiosennej przygotowuje się w położonym niedaleko Mijas Sotogrande. Najbliższy rywal Legii rozegrał już 2 mecze kontrolne - przegrał 1-3 z belgijskim drugoligowcem, Lommel SK i 0-1 z KRC Genk.





Transmisję z meczu będzie można obejrzeć na kanale YouTube Legii Warszawa. My zapraszamy na tradycyjna tekstową RELACJĘ L!VE prosto z Hiszpanii.



