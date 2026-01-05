Szansa dla dwóch młodych z rezerw

Jan Leszczyński - fot. Woytek / Legionisci.com
Noah Weisshaupt wraca do Niemiec, Marco Burch zostanie sprzedany do Szwajcarii. W ich miejsce do kadry pierwszej drużyny Legii włączono dwóch 18-latków z trzecioligowych rezerw: Jana Leszczyńskiego i Samuela Kovacika.
Noah Weisshaupt nie wrócił do Warszawy po przerwie świąteczno-noworocznej. Wypożyczenie Niemca z  SC Freiburg zostało skrócone o pół roku. Kolejnym klubem 24-latka będzie Hannover 96. Na pierwszych zajęciach w LTC zabrakło także Marco Burcha, który zostanie sprzedany do Servette FC.


Do drużyny zostało włączonych dwóch młodych zawodników z trzecioligowych rezerw.


 


Pierwszym jest Jan Leszczyński, który w grudniu przedłużył kontrakt z Legią na kolejne lata. 18-letni środkowy obrońca w akademii Legii trenuje od 12. roku życia - począwszy od drużyny U-13. Wziął udział w jednym zgrupowaniu pierwszej drużyny latem 2024 roku, ale nie doczekał się jeszcze debiutu, ponieważ doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z treningów na rok. W rundzie jesiennej Leszczyński wystąpił w 11 spotkaniach 3. ligi. Zdobył jedną bramkę. Grał także w zespole Legii U-19.


Drugim piłkarzem, który trafi pod obserwację Marka Papszuna, jest Samuel Kovacik. Lewonożny 18-latek w grudniu na dłużej związał się ze stołecznym klubem.Słowak występuje na pozycji lewego skrzydłowego, czyli tej, którą zluzował właśnie Noah Weisshaput. W obecnym sezonie wystąpił w 13 spotkaniach III ligi, w których zdobył 4 bramki i zanotował 1 asystę. 


UEFA Youth League Legia Warszawa - AC Fiorentina Samuel Kovacik
Samuel Kovacik - fot. Mishka / Legionisci.com

Z pierwszą drużyną od początku sezonu trenują także: Wojciech Banasik (19 l., bramkarz), Marcel Mendes-Dudzński (20 l., bramkarz), Henrique Arreiol (20 l., pomocnik), Wojciech Urbański (20 l. pomocnik) i Jakub Żewłakow (19 l., pomocnik).




