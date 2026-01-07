Futsal

Bilety na mecz PP z Red Dragons Pniewy

fot. Joanna Bydler
Bodziach
W sobotę, 10 stycznia o godzinie 16:00, futsaliści Legii zagrają spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski z Red Dragons Pniewy. Mecz odbędzie się w hali przy ul. Gładkiej 18. Bilety kupować można TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowe, 4-16 lat) oraz 25 zł (normalne).

Zachęcamy do wspierania naszej drużyny, która we wcześniejszych rundach pokonała Słoneczny Stok II Białystok (9-4) oraz LZS Bojano (10-2). Zespół z Pniew będzie pierwszym rywalem Legii w obecnej edycji Pucharu Polski z najwyższej klasy rozgrywkowej. W obecnym sezonie legioniści grali z Red Dragons w październiku w Pniewach, wówczas przegrywając 5-10.

Termin meczu: sobota, 10 stycznia 2026 roku, g. 16:00
Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)
Ceny biletów: 15 zł (ulgowe) oraz 25 zł (normalne)




