Elitim i Pankov na pełnych obrotach

Najważniejszą informacją dnia jest stan zdrowia zawodników wracających po urazach. Juergen Elitim oraz Radovan Pankov, którzy w poniedziałek nie brali jeszcze udziału w części taktycznej zajęć, we wtorek trenowali już na pełnych obrotach. Obaj bez problemów wchodzili w intensywność ćwiczeń i byli w pełni do dyspozycji sztabu szkoleniowego.







Głównym punktem przedpołudniowej sesji było dalsze wprowadzanie nowego ustawienia taktycznego poprzez serię gier na ograniczonej przestrzeni. Marek Papszun bardzo szczegółowo instruował zawodników, tłumacząc nie tylko jak mają grać, ale przede wszystkim dlaczego dane rozwiązania mają funkcjonować w określony sposób i jaki efekt mają przynieść w meczach o stawkę. Przestawienie zespołu na system z trójką środkowych obrońców jest już przesądzone i konsekwentnie wdrażane w kolejnych jednostkach treningowych.



Oprócz pracy stricte taktycznej piłkarze realizowali także elementy motoryczne. Nie brakowało biegania bez piłki przy nodze, co przy mroźnej, zimowej aurze dodatkowo podnosiło poprzeczkę intensywności zajęć.





Zajęciom z boku przyglądali się Marcin Herra i Michał Żewłakow.



Druga sesja treningowa zaplanowana jest na godzinę 17. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbędzie się ona w siłowni. Przeprowadzona zostanie również druga część badań. W środę i czwartek legioniści będą trenować o godzinie 11, natomiast w piątek o 12:00 zmierzą się w meczu kontrolnym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.









