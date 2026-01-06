?> Elitim i Pankov na pełnych obrotach - legionisci.com

Elitim i Pankov na pełnych obrotach

fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com
Wtorek był drugim intensywnym dniem treningowym dla piłkarzy Legii Warszawa. Punktualnie o godzinie 11 cała drużyna zameldowała się na boisku z podgrzewaną murawą w LTC. Zima dała o sobie znać – siarczysty mróz trzymał, a murawę przykrywała cienka warstwa białego puchu. Jednocześnie dopisało pełne, zimowe słońce, które sprawiło, że warunki – choć wymagające – miały swój surowy, niemal pocztówkowy klimat.
REKLAMA

Najważniejszą informacją dnia jest stan zdrowia zawodników wracających po urazach. Juergen Elitim oraz Radovan Pankov, którzy w poniedziałek nie brali jeszcze udziału w części taktycznej zajęć, we wtorek trenowali już na pełnych obrotach. Obaj bez problemów wchodzili w intensywność ćwiczeń i byli w pełni do dyspozycji sztabu szkoleniowego.


 


Głównym punktem przedpołudniowej sesji było dalsze wprowadzanie nowego ustawienia taktycznego poprzez serię gier na ograniczonej przestrzeni. Marek Papszun bardzo szczegółowo instruował zawodników, tłumacząc nie tylko jak mają grać, ale przede wszystkim dlaczego dane rozwiązania mają funkcjonować w określony sposób i jaki efekt mają przynieść w meczach o stawkę. Przestawienie zespołu na system z trójką środkowych obrońców jest już przesądzone i konsekwentnie wdrażane w kolejnych jednostkach treningowych.

Oprócz pracy stricte taktycznej piłkarze realizowali także elementy motoryczne. Nie brakowało biegania bez piłki przy nodze, co przy mroźnej, zimowej aurze dodatkowo podnosiło poprzeczkę intensywności zajęć.


Zimowa bajka w LTC - Woytek / 48 zdjęć 


Zajęciom z boku przyglądali się Marcin Herra i Michał Żewłakow.

Druga sesja treningowa zaplanowana jest na godzinę 17. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbędzie się ona w siłowni. Przeprowadzona zostanie również druga część badań. W środę i czwartek legioniści będą trenować o godzinie 11, natomiast w piątek o 12:00 zmierzą się w meczu kontrolnym z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

 


trening Wojciech Urbański Kacper Tobiasz
fot. Woytek / Legionisci.com

trening
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Marek Papszun
fot. Woytek / Legionisci.com


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.