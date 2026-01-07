Wyniki legionistów w British Junior Open

W Birmingham odbył się prestiżowy turniej squasha British Junior Open 2026, który miał bardzo mocną obsadę. Wzięła w nim udział liczna grupa zawodników Legii.
Anna Jakubiec była 18., Maciej Zagórski 27., Nadia Budzik zajęła 31. miejsce, Szymon Cienciała 32., Hania Górecka na miejscach 49-50., Beniamin Morzyc 51-52., Filip Zasadzki - 59., Mateusz Łukawski - 61-62., Mateusz Lohmann - 74., Gleb Senatov 77-78., Wiktor Paluchowski 97-98.
Wyniki legionistów:
U-11:
Matylda Sokół - Suri Iyengar (USA) 1-3 (11-7, 7-11, 6-11, 6-11)
Matylda Sokół - Abigail Zeng (Anglia) 3-2 (6-11, 11-8, 4-11, 11-9, 11-6)
Matylda Sokół - Jiaqi Wu (Indonezia) 0-3 (10-12, 10-12, 11-13)
Matylda Sokół - Sophia Xu (Kanada) 0-3 (11-13, 7-11, 11-13)
Matylda Sokół - Arya Knobbs (Anglia) 3-0 (11-8, 11-2, 11-4)
Maciej Zagórski - Jorge Williams (Anglia) 3-0 (11-3, 11-3, 11-5)
Maciej Zagórski - Fahad Khan (Kuwejt) 0-3 (7-11, 6-11, 5-11)
Maciej Zagórski - Keaton Fiander-Derry (Anglia) 1-3 (9-11, 12-10, 10-12, 6-11)
Maciej Zagórski - Quique Colomina Darova (Hiszpania) 3-0 (11-7, 11-1, 11-0)
Maciej Zagórski - Nathan Lin (Australia) 0-3 (13-15, 6-11, 10-12)
Maciej Zagórski - Naishe Matamisa (Anglia) 1-3 (14-16, 10-12, 11-9, 6-11)
U-13:
Mateusz Paluchowski - Daniel Stevenson (Anglia) 0-3 (4-11, 6-11, 7-11)
Mateusz Paluchowski - Cayton Liu (Kanada) 3-0 (11-5, 11-5, 11-9)
Mateusz Paluchowski - Savelii Muzychuk 1-3 (7-11, 12-10, 5-11, 4-11)
Mateusz Paluchowski - Nolan Davant Millasseau (Francja) 0-3 (11-13, 8-11, 4-11)
Mateusz Paluchowski - Edward Longman (Anglia) 3-1 (11-7, 11-8, 6-11, 11-6)
Mateusz Łukawski - James Bissett (Anglia) 0-3 (8-11, 5-11, 5-11)
Mateusz Łukawski - David Ackermann (Szwajcaria) 1-3 (14-16, 14-12, 5-11, 8-11)
Mateusz Łukawski - Enze Guo (Chiny) 0-3 (2-11, 7-11, 6-11)
Mateusz Łukawski - Liam Mahony (Irlandia) 1-3 (5-11, 11-8, 6-11, 4-11)
Mateusz Łukawski - Lorcan Lovely (Anglia) 3-0 (11-3, 11-2, 11-7)
U-15:
Nadia Budzik - Layan Moustafa (Egipt) 0-3 (2-11, 0-11, 3-11)
Nadia Budzik - Timonaliz Alarcos-Kriebisch (Papua Nowa Gwinea) 2-3 (9-11, 8-11, 13-11, 11-4, 7-11)
Nadia Budzik - Viviette Hong (USA) 0-3 (3-11, 8-11, 5-11)
Nadia Budzik - Nadiya Ismail (Anglia) 2-3 (12-10, 8-11, 11-8, 4-11, 9-11)
Hania Górecka - Johana Jedlickova (Czechy) 0-3 (5-11, 7-11, 8-11)
Hania Górecka - Maya Goel (Anglia) 2-3 (5-11, 11-5, 3-11, 11-7, 8-11)
Hania Górecka - Zahra Shah (USA) 3-0 (11-5, 11-8, 11-4)
Hania Górecka - Poppy Spicer (Anglia) 3-1 (11-3, 7-11, 12-10, 11-5)
Hania Górecka - Bella Gokani (Anglia) 3-2 (18-16, 8-11, 12-10, 7-11, 11-9)
Anna Jakubiec - Bella Gokani (Anglia) 3-1 (11-5, 11-8, 10-12, 11-7)
Anna Jakubiec - Emily Ramirez (USA) 1-3 (3-11, 12-10, 5-11, 5-11)
Anna Jakubiec - Nadiya Ismail (Anglia) 3-0 (11-9, 11-3, 11-5)
Anna Jakubiec - Sienna Hampshaw (Anglia) 3-2 (7-11, 11-6, 12-10, 5-11, 11-9)
Anna Jakubiec - Johana Jedlickova 3-0 (11-8, 11-8, 12-10)
Anna Jakubiec - Asadya Budhia (Indie) 0-3 (3-11, 1-11, 7-11)
Szymon Cienciała - Thomas Wang (Australia) 3-0 (11-0, 11-0, 11-0)
Szymon Cienciała - Hassan Abdelgalil (Egipt) 0-3 (0-11, 0-11, 4-11)
Szymon Cienciała - Max Pelikan (Czechy) 1-3 (4-11, 12-10, 5-11, 8-11)
Szymon Cienciała - Stanley Hu (USA) 0-3 (3-11, 2-11, 3-11)
Szymon Cienciała - Finley Brown (Anglia) 0-3 (9-11, 14-16, 4-11)
Szymon Cienciała - Kai Miller (Anglia) 0-3 (2-11, 10-12, 7-11)
Beniamin Morzyc - Alexander Koa-Wing (Anglia) 0-3 (5-11, 2-11, 8-11)
Beniamin Morzyc - Jackrish Kumar Sashikumar (Singapur) 0-3 (3-11, 9-11, 10-12)
Beniamin Morzyc - Ibrahim Hussein (Anglia) 3-1 (11-6, 11-4, 6-11, 11-6)
Beniamin Morzyc - Omar Farag 0-3 (8-11, 3-11, 6-11)
U-17:
Filip Zasadzki - Syed Savi Ahmed (Irlandia) 3-0 (11-3, 11-9, 11-7)
Filip Zasadzki - George Griffiths (Anglia) 0-3 (4-11, 6-11, 6-11)
Filip Zasadzki - Finlay Pile (Szwajcaria) 0-3 (1-11, 4-11, 10-12)
Filip Zasadzki - Aaron Suthi (Anglia) 0-3 (2-11, 9-11, 10-12)
Filip Zasadzki - Oliver Flett (Anglia) 3-2 (11-8, 9-11, 11-5, 8-11, 11-8)
Filip Zasadzki - Lucas Askey (Anglia) w.o.
Mateusz Lohmann - Jaanshere Khan (Anglia) 0-3 (7-11, 7-11, 4-11)
Mateusz Lohmann - Humza Shah (USA) 3-0 (11-5, 11-3, 11-5)
Mateusz Lohmann - Chi Yan Cheung (Chiny) 3-0 (11-5, 11-6, 11-5)
Mateusz Lohmann - Christian Dromgoole (Irlandia) 0-3 (3-11, 4-11, 5-11)
Mateusz Lohmann - Mattis Heisenberg (Niemcy) 3-1 (8-11, 11-7, 11-8, 11-8)
Mateusz Lohmann - Sydney Chakabva (Zimbabwe) 3-2 (11-4, 11-8, 4-11, 12-14, 11-8)
Mateusz Lohmann - Joel Raj (Australia) 1-3 (11-13, 14-12, 11-13, 13-15)
Wiktor Paluchowski - Adam Burget (Czechy) 0-3 (7-11, 9-11, 4-11)
Wiktor Paluchowski - Sydney Chakabva (Zimbabwe) 0-3 (3-11, 7-11, 7-11)
Wiktor Paluchowski - Ethan Willis (Walia) 3-0 (11-4, 11-7, 11-6)
Wiktor Paluchowski - Daisaku Yasui (Japonia) 3-1 (11-9, 11-8, 5-11, 11-9)
Wiktor Paluchowski - Petr Likar (Czechy)
U-19:
Gleb Senatov - Luis Mendez (Meksyk) 0-3 (3-11, 1-11, 5-11)
Gleb Senatov - Xie Ze Kai (Singapur) 3-0 (11-8, 11-7, 11-5)
Gleb Senatov - Abdus Samad Shah (Indie) 0-3 (6-11, 10-12, 5-11)
Gleb Senatov - Luke Yang (Kanada) 0-3 (0-11, 1-11, 7-11)