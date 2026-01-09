Sparing: Legia Warszawa 3-2 Pogoń Grodzisk Maz.

Legia Warszawa - Pogoń Grodzisk Mazowiecki - fot. Woytek / Legionisci.com
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com
W pierwszym sparingu w 2026 roku Legia Warszawa wygrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-2. Gole dla "Wojskowych" zdobyli: w 5. minucie Radovan Pankov, w 63. minucie Antonio Čolak i w 67. minucie Jakub Żewłakow.
REKLAMA

Ze względu na niską temperaturę i trudne warunki atmosferyczne, spotkanie zostało rozegrane na boisku ze sztuczną nawierzchnią przykrytym balonem. W kadrze meczowej zabrakło Wojciecha Urbańskiego, który zderzył się na treningu z Miletą Rajoviciem i potrzebuje kilku dni przerwy. Z kolei napastnik wystąpił w specjalnej masce ze względu na uraz nosa. 

Warto podkreślić, że Marek Papszun żył przy ławce rezerwowych, przez całe spotkanie przekazując swoim zawodnikom uwagi, wskazówki, motywując do szybszej gry i nierzadko w męskich słowach komentując nieudane akcje i zagrania. 


 ZAPIS RELACJI L!VE


 


Legia szybko objęła prowadzenie – w 5. minucie Radovan Pankov uderzeniem bezpośrednio z rzutu wolnego trafił do siatki. Pogoń jednak nie odpuszczała i także zagrażała bramce gospodarzy. W 28. minucie doprowadziła do wyrównania po dośrodkowaniu Oliwiera Olewińskiego i skutecznym strzale głową Rafała Adamskiego. W 30. minucie nastąpiły pierwsze zmiany w Legii - Pawła Wszołka zastąpił Petar Stojanović, a za Juergena Elitima na murawie pojawił się Henrique Arreiol. Także w Pogoni doszło do rotacji - za Damiana Jaronia wszedł Jakub Jędrasik. 8 minut później mogliśmy oglądać bardzo dobry strzał Bartosza Kapustki tuż zza pola karnego, po którym Paweł Kieszek z trudem przeniósł piłkę nad poprzeczką. W 43. minucie dobrą akcję przeprowadzili goście. Po szybkim kontrataku Mateusz Szczepaniak odegrał do Rafała Adamskiego, ten oddał groźny strzał, ale Kobylak wyciągnął się jak struna i wybił piłkę na rzut rożny. Niestety, po rzucie rożnym, a następnie ponownym dośrodkowaniu w pole karne, Aleksander Gajgier uderzył głową, a piłka lobem wpadła do bramki. Do przerwy Pogoń prowadziła więc 2-1. 


Na drugą połowę obydwa zespoły wyszły w zupełnie innych zestawieniach. W drużynie Pogoni pojawił się m.in. Viktor Karolak, który ma zostać wypożyczony z Legii. W 49. minucie Kacper Tobiasz zagrał prostopadłą piłkę w kierunku Rubena Vinagre, jednak ten został uprzedzony przez Kieszka, który wyszedł za pole karne. Z kolei w 52. minucie mieliśmy kolejną świetną sytuację dla Legii, kiedy to Ermal Krasniqi znalazł się sam na sam z Kieszkiem, jednak uderzył po ziemi prosto w bramkarza Pogoni! 


W 63. minucie Antonio Colak dostał prostopadłe podanie, wbiegł w pole karne, minął rywala zwodem i z ok. 11 metrów wbił piłkę do siatki, doprowadzając do wyrównania na 2-2. Kilka minut później Ruben Vinagre zagrał do Krasniqiego, ten odegrał na 5. metr, ale Colak nie trafił w piłkę. Po chwili Augustyniak huknął z 30 metrów, a piłka po rykoszecie wyszła na rzut rożny. W 67. minucie strzał z 11 metrów oddał Jakub Żewłakow, dając Legii prowadzenie 3-2. 


W 75. minucie na boisku pojawił się wyróżniający zawodnik Legii II i CLJ, Samuel Kovacik. Kolejne minuty to całkowita dominacja Legii, ale nie przełożyła się ona na gole. Tuż przed końcem Vinagre zagrał na głowę Colaka, a ten z najbliższej odległości trafił w poprzeczkę. 


W sobotę zespół wyruszy na 14-dniowe zgrupowanie do hiszpańskiego Mijas, niedaleko Malagi. Zapraszamy na nasze relacje. 

Sparing 2025/2026

#LEGPGM
bez udziału publiczności
Urszulin, Polska
Legia Training Center
9.01.2026
12:00
Legia Warszawa
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
Legia Warszawa
3-2
Pogoń Grodzisk Mazowiecki
5' Pankov
63' Čolak
67' Żewłakow
(1-2)
Adamski 28'
Gajgier 44'
27 Gabriel Kobylak 46'
74 Jan Leszczyński 46'
55 Artur Jędrzejczyk 46'
12 Radovan Pankov 46'
7 Paweł Wszołek 30'
22 Juergen Elitim 30'
67 Bartosz Kapustka 46'
13 Arkadiusz Reca 46'
21 Wahan Biczachczjan 46'
82 Kacper Urbański 46'
29 Mileta Rajović 46'
1 Kacper Tobiasz 46'
91 Kamil Piątkowski 46'
8 Rafał Augustyniak 46'
23 Patryk Kun 46'
30 Petar Stojanović 30' 60'
11 Kacper Chodyna 60'
6 Henrique Arreiol 30' 74'
5 Claude Goncalves 74'
44 Damian Szymański 46'
19 Ruben Vinagre 46'
20 Jakub Żewłakow 46' 74'
99 Samuel Kováčik 74'
14 Antonio Čolak 46'
77 Ermal Krasniqi 46'
Paweł Kieszek 1
Karol Noiszewski 99
Aleksander Gajgier 16
Bartosz Farbiszewski 6
Oliwier Olewiński 52
Kacper Łoś 21
Jakub Adkonis 77
Jakub Konstantyn 27
31' Damian Jaroń 10
Rafał Adamski 19
Mateusz Szczepaniak 71
Mikołaj Glacel 25
Jakub Niewiadomski 17
Jan Krupa 2
Olivier Wypart 20
Grzegorz Gulczyński 8
Jakub Staniszewski 31
Dawid Barnowski 0
Viktor Karolak 0
31' 63' Jakub Jędrasik 7
63' Igor Korczakowski 4
Jakub Lis 13
Stanisław Gieroba 9
Dorian Leniarski 0
Kamil Kargulewicz 11
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Trener: Piotr Stokowiec
Asystent trenera: Dariusz Rolak
Kierownik drużyny: Jarosław Kokosza
Fizjoterapeuta: Jakub Maciejewski
Pogoda:
Temperatura: 5°C
Wilgotność: 92%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.27 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26.76 lat
Cała kadra meczowa: 26.76 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 183.2 cm
Podstawowa + zmiennicy: 182.1 cm
Cała kadra meczowa: 182.1 cm

tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Wyrwikufel - 26 minut temu, *.vectranet.pl

Dużo pracy przed panem Markiem i zespołem...

odpowiedz
Osioł Barnaba - 45 minut temu, *.orange.pl

Legia walcząca do końca! 😍😍😍

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.