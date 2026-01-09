Sparing: Legia Warszawa 3-2 Pogoń Grodzisk Maz.

REKLAMA

Ze względu na niską temperaturę i trudne warunki atmosferyczne, spotkanie zostało rozegrane na boisku ze sztuczną nawierzchnią przykrytym balonem. W kadrze meczowej zabrakło Wojciecha Urbańskiego, który zderzył się na treningu z Miletą Rajoviciem i potrzebuje kilku dni przerwy. Z kolei napastnik wystąpił w specjalnej masce ze względu na uraz nosa.

Warto podkreślić, że Marek Papszun żył przy ławce rezerwowych, przez całe spotkanie przekazując swoim zawodnikom uwagi, wskazówki, motywując do szybszej gry i nierzadko w męskich słowach komentując nieudane akcje i zagrania.





‌‌ ZAPIS RELACJI L!VE









Legia szybko objęła prowadzenie – w 5. minucie Radovan Pankov uderzeniem bezpośrednio z rzutu wolnego trafił do siatki. Pogoń jednak nie odpuszczała i także zagrażała bramce gospodarzy. W 28. minucie doprowadziła do wyrównania po dośrodkowaniu Oliwiera Olewińskiego i skutecznym strzale głową Rafała Adamskiego. W 30. minucie nastąpiły pierwsze zmiany w Legii - Pawła Wszołka zastąpił Petar Stojanović, a za Juergena Elitima na murawie pojawił się Henrique Arreiol. Także w Pogoni doszło do rotacji - za Damiana Jaronia wszedł Jakub Jędrasik. 8 minut później mogliśmy oglądać bardzo dobry strzał Bartosza Kapustki tuż zza pola karnego, po którym Paweł Kieszek z trudem przeniósł piłkę nad poprzeczką. W 43. minucie dobrą akcję przeprowadzili goście. Po szybkim kontrataku Mateusz Szczepaniak odegrał do Rafała Adamskiego, ten oddał groźny strzał, ale Kobylak wyciągnął się jak struna i wybił piłkę na rzut rożny. Niestety, po rzucie rożnym, a następnie ponownym dośrodkowaniu w pole karne, Aleksander Gajgier uderzył głową, a piłka lobem wpadła do bramki. Do przerwy Pogoń prowadziła więc 2-1.





Na drugą połowę obydwa zespoły wyszły w zupełnie innych zestawieniach. W drużynie Pogoni pojawił się m.in. Viktor Karolak, który ma zostać wypożyczony z Legii. W 49. minucie Kacper Tobiasz zagrał prostopadłą piłkę w kierunku Rubena Vinagre, jednak ten został uprzedzony przez Kieszka, który wyszedł za pole karne. Z kolei w 52. minucie mieliśmy kolejną świetną sytuację dla Legii, kiedy to Ermal Krasniqi znalazł się sam na sam z Kieszkiem, jednak uderzył po ziemi prosto w bramkarza Pogoni!





W 63. minucie Antonio Colak dostał prostopadłe podanie, wbiegł w pole karne, minął rywala zwodem i z ok. 11 metrów wbił piłkę do siatki, doprowadzając do wyrównania na 2-2. Kilka minut później Ruben Vinagre zagrał do Krasniqiego, ten odegrał na 5. metr, ale Colak nie trafił w piłkę. Po chwili Augustyniak huknął z 30 metrów, a piłka po rykoszecie wyszła na rzut rożny. W 67. minucie strzał z 11 metrów oddał Jakub Żewłakow, dając Legii prowadzenie 3-2.





W 75. minucie na boisku pojawił się wyróżniający zawodnik Legii II i CLJ, Samuel Kovacik. Kolejne minuty to całkowita dominacja Legii, ale nie przełożyła się ona na gole. Tuż przed końcem Vinagre zagrał na głowę Colaka, a ten z najbliższej odległości trafił w poprzeczkę.





W sobotę zespół wyruszy na 14-dniowe zgrupowanie do hiszpańskiego Mijas, niedaleko Malagi. Zapraszamy na nasze relacje.

