PP: Legia Warszawa 6-5 Red Dragons Pniewy

W 1/8 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa wygrali po dogrywce z Red Dragons Pniewy 6-5 i tym samym awansowali do ćwierćfinału rozgrywek.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają dopiero 8 lutego z Constractem Lubawa.
PP: Legia Warszawa 6-5 pd. Red Dragons Pniewy
Legia: 15. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo
rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij
