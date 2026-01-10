Futsal

PP: Legia Warszawa 6-5 Red Dragons Pniewy

fot. Joanna Bydler / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W 1/8 finału Pucharu Polski futsaliści Legii Warszawa wygrali po dogrywce z Red Dragons Pniewy 6-5 i tym samym awansowali do ćwierćfinału rozgrywek. 

REKLAMA

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają dopiero 8 lutego z Constractem Lubawa. 


 


PP: Legia Warszawa 6-5 pd. Red Dragons Pniewy


Legia: 15. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij


Centrum informacji o futsalowej Legii


futsal Red Dragons Pniewy
fot. Joanna Bydler / Legionisci.com


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.