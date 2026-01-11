King Szczecin 83-81 Legia Warszawa

Wówczas, również na wyjeździe, zmierzą się z Miastem Szkła Krosno. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 15:30.

Egon - 23 minuty temu, *.waw.pl Coraz bardziej irytujące są te nasze końcówki meczów. odpowiedz

p10 - 50 minut temu, *.orange.pl Te porażki z drużynami z czołówki spowodują że będziemy ostatni przy równym bilansie meczowym. Nie wiem nawet czy się załapiemy na koniec do TOP6, nie mówiąc o TOP4 przed playoff odpowiedz

p10 - 54 minuty temu, *.orange.pl Gdzie tu skład na mistrzostwo ? Perfekcyjnie spier ... mecz. Po raz kolejny. Nie wygraliśmy w tym sezonie końcówki równej. Znowu 12 punktowa przewaga wypuszczona.



Shungu ? Eval -5 pkt do wywalenia z klubu natychmiast. Graves straty w końcówce - to nie lider.

Liczyć, na Plutę że będzie liderem to przesada.



Nie wygraliśmy ani jednego meczu z drużyną z czołówki z pierwszej częsci sezonu. Porażki ze Śląśkiem, Treflem, Arką, Kingiem, Górnikiem i Dzikami. Ta drużyna nie ma szans nawet na medal tylko do domu po 1 rundzie playoff. Zdecydowane zmiany bo z tej grupy nic nie będzie. Oni nie mają mentalności zwycięzców ... odpowiedz

Fundusz Luxemburski - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żenada, tak frajersko roztrwonić 12 pkt. W całym meczu 14 strat! Jeszcze ten kretyn Hunter fauluje na sam koniec typa co wypada poza linię😤 odpowiedz

Kami(L) - 1 godzinę temu, *.com.pl niemożliwe jak kolejny frajerski mecz przegrany a na 3min do końca +11 było i przez ten czas 2pkt....beznadzieja totalna od jakiegoś czasu , brak lidera jak McGusty , Graves Shungu out i kota za nich inaczej nic z tego nie będzie , kolejna kompromitacja stała się faktem 🤬 odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Końcówka w wykonaniu Legii frajerstwo potwór.

Trenera też się tyczy rzecz jasna. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl niestety głupio przegrany mecz, prowadzilismy sporą iloscia punktow, a w samej koncowce tracimy zwyciestwo. Czy pluta byl gotowy do gry? Mam watpliwosci. Ale mecz generalnie pokazuje jakim kawałem gracza jest silins ktory wyprowadzil nas na prowadzenie, pluta w pełnej dyspozycji to też kawał gracza. Do tego dziś zagraliśmy bez kolendy, tassa i shungu co bez znaczenie nie jest. Pytanie skąd tyle kontuzji? Czyzby przez BCL? Calkiem mozliwe... odpowiedz

grzesiek - 21 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek: myslalem ze shungu kontuzja jakas, a on polowe meczu grał. Bezbadzieja. 0/6 nieudany mecz. Niemniej plucie tez sie takie zdarzają. Szkoda ze nie ogladalem tego meczu. Ciekawi mnie czy nie wygladal podobnie do meczu z niemcami... odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Słabizna. Ostatnie 3 minuty to wręcz szmaciarstwo.. odpowiedz

