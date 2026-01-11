W meczu 15. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z Kingiem Szczecin 81-83. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 18 stycznia.
Wówczas, również na wyjeździe, zmierzą się z Miastem Szkła Krosno. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 15:30.
PLK: King Szczecin 83-81 Legia Warszawa
Kwarty: 25-23, 19-15, 19-25, 20-18
King Szczecin
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|2
|A. Majcherek
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|J. Roach
|23:01
|14
|7/12 (58%)
|7/12 (58%)
|4
|1
|3
|7
|N. Popović
|19:12
|14
|6/10 (60%)
|6/9 (66%)
|0/1 (0%)
|2/3 (66%)
|5
|1
|4
|8
|O. Hustak
|1:53
|0
|0
|0
|1
|10
|J. Novak
|27:07
|5
|2/7 (28%)
|2/3 (66%)
|0/4 (0%)
|1/1 (100%)
|2
|5
|3
|12
|T. Gielo
|34:27
|11
|3/11 (27%)
|2/4 (50%)
|1/7 (14%)
|4/5 (80%)
|5
|2
|3
|15
|N. Freidel
|23:56
|8
|3/9 (33%)
|1/2 (50%)
|2/7 (28%)
|2
|1
|2
|22
|A. Roberts
|24:38
|14
|4/11 (36%)
|2/3 (66%)
|2/8 (25%)
|4/6 (66%)
|2
|0
|3
|27
|J. Ucieszyński
|0:00
|0
|0
|0
|0
|28
|P. Żołnierewicz
|21:19
|9
|4/6 (66%)
|4/5 (80%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|4
|2
|1
|31
|M. Kostrzewski
|24:28
|8
|3/5 (60%)
|3/5 (60%)
|2/2 (100%)
|3
|0
|3
|Suma
|83
|32/71 (45%)
|27/43 (62%)
|5/28 (17%)
|14/19 (73%)
|31
|12
|23
Trener: Maciej Majcherek
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|32:39
|18
|6/13 (46%)
|3/7 (42%)
|3/6 (50%)
|3/5 (60%)
|3
|4
|2
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|31:05
|12
|3/11 (27%)
|2/4 (50%)
|1/7 (14%)
|5/7 (71%)
|5
|8
|2
|5
|W. Tomaszewski
|9:13
|2
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|0
|1
|8
|0:00
|0
|0
|0
|0
|11
|B. Shungu
|16:37
|0
|0/5 (0%)
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|3
|0
|1
|15
|O. Siliņš
|28:54
|11
|4/6 (66%)
|3/3 (100%)
|1/3 (33%)
|2/2 (100%)
|1
|2
|0
|25
|R. Thompson
|19:43
|13
|5/7 (71%)
|4/6 (66%)
|1/1 (100%)
|2/4 (50%)
|7
|1
|4
|32
|M. Wilczek
|12:04
|2
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|2
|0
|2
|40
|S. Hunter
|21:06
|13
|6/8 (75%)
|6/8 (75%)
|1/1 (100%)
|7
|1
|4
|42
|C. Ponsar
|28:39
|10
|3/5 (60%)
|2/2 (100%)
|1/3 (33%)
|3/4 (75%)
|8
|2
|3
|Suma
|81
|28/59 (47%)
|21/36 (58%)
|7/23 (30%)
|18/25 (72%)
|43
|18
|19
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Mariusz Jakubów
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Szczurewski, Marcin Koralewski