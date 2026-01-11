Koszykówka

King Szczecin 83-81 Legia Warszawa

King - Legia - fot. Bodziach
Redakcja, vid. Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 15. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa przegrała na wyjeździe z Kingiem Szczecin 81-83. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 18 stycznia. 

REKLAMA

Wówczas, również na wyjeździe, zmierzą się z Miastem Szkła Krosno. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 15:30.

 


 


PLK: King Szczecin 83-81 Legia Warszawa
Kwarty: 25-23, 19-15, 19-25, 20-18

King Szczecin

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
2A. Majcherek0:000000
3J. Roach23:01147/12 (58%)7/12 (58%)413
7N. Popović19:12146/10 (60%)6/9 (66%)0/1 (0%)2/3 (66%)514
8O. Hustak1:530001
10J. Novak27:0752/7 (28%)2/3 (66%)0/4 (0%)1/1 (100%)253
12T. Gielo34:27113/11 (27%)2/4 (50%)1/7 (14%)4/5 (80%)523
15N. Freidel23:5683/9 (33%)1/2 (50%)2/7 (28%)212
22A. Roberts 24:38144/11 (36%)2/3 (66%)2/8 (25%)4/6 (66%)203
27J. Ucieszyński0:000000
28P. Żołnierewicz21:1994/6 (66%)4/5 (80%)0/1 (0%)1/2 (50%)421
31M. Kostrzewski24:2883/5 (60%)3/5 (60%)2/2 (100%)303
Suma8332/71 (45%)27/43 (62%)5/28 (17%)14/19 (73%)311223

Trener: Maciej Majcherek

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves32:39186/13 (46%)3/7 (42%)3/6 (50%)3/5 (60%)342
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta31:05123/11 (27%)2/4 (50%)1/7 (14%)5/7 (71%)582
5W. Tomaszewski9:1320/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)2/2 (100%)301
80:000000
11B. Shungu16:3700/5 (0%)0/4 (0%)0/1 (0%)301
15O. Siliņš28:54114/6 (66%)3/3 (100%)1/3 (33%)2/2 (100%)120
25R. Thompson19:43135/7 (71%)4/6 (66%)1/1 (100%)2/4 (50%)714
32M. Wilczek12:0421/2 (50%)1/1 (100%)0/1 (0%)202
40S. Hunter21:06136/8 (75%)6/8 (75%)1/1 (100%)714
42C. Ponsar28:39103/5 (60%)2/2 (100%)1/3 (33%)3/4 (75%)823
Suma8128/59 (47%)21/36 (58%)7/23 (30%)18/25 (72%)431819

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Mariusz Jakubów
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Szczurewski, Marcin Koralewski


koszykówka King Szczecin - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka King Szczecin - Legia Warszawa
fot. Bodziach

koszykówka King Szczecin - Legia Warszawa
fot. Bodziach


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (9)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Egon - 23 minuty temu, *.waw.pl

Coraz bardziej irytujące są te nasze końcówki meczów.

odpowiedz
p10 - 50 minut temu, *.orange.pl

Te porażki z drużynami z czołówki spowodują że będziemy ostatni przy równym bilansie meczowym. Nie wiem nawet czy się załapiemy na koniec do TOP6, nie mówiąc o TOP4 przed playoff

odpowiedz
p10 - 54 minuty temu, *.orange.pl

Gdzie tu skład na mistrzostwo ? Perfekcyjnie spier ... mecz. Po raz kolejny. Nie wygraliśmy w tym sezonie końcówki równej. Znowu 12 punktowa przewaga wypuszczona.

Shungu ? Eval -5 pkt do wywalenia z klubu natychmiast. Graves straty w końcówce - to nie lider.
Liczyć, na Plutę że będzie liderem to przesada.

Nie wygraliśmy ani jednego meczu z drużyną z czołówki z pierwszej częsci sezonu. Porażki ze Śląśkiem, Treflem, Arką, Kingiem, Górnikiem i Dzikami. Ta drużyna nie ma szans nawet na medal tylko do domu po 1 rundzie playoff. Zdecydowane zmiany bo z tej grupy nic nie będzie. Oni nie mają mentalności zwycięzców ...

odpowiedz
Fundusz Luxemburski - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Żenada, tak frajersko roztrwonić 12 pkt. W całym meczu 14 strat! Jeszcze ten kretyn Hunter fauluje na sam koniec typa co wypada poza linię😤

odpowiedz
Kami(L) - 1 godzinę temu, *.com.pl

niemożliwe jak kolejny frajerski mecz przegrany a na 3min do końca +11 było i przez ten czas 2pkt....beznadzieja totalna od jakiegoś czasu , brak lidera jak McGusty , Graves Shungu out i kota za nich inaczej nic z tego nie będzie , kolejna kompromitacja stała się faktem 🤬

odpowiedz
hajdukL - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Końcówka w wykonaniu Legii frajerstwo potwór.
Trenera też się tyczy rzecz jasna.

odpowiedz
grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

niestety głupio przegrany mecz, prowadzilismy sporą iloscia punktow, a w samej koncowce tracimy zwyciestwo. Czy pluta byl gotowy do gry? Mam watpliwosci. Ale mecz generalnie pokazuje jakim kawałem gracza jest silins ktory wyprowadzil nas na prowadzenie, pluta w pełnej dyspozycji to też kawał gracza. Do tego dziś zagraliśmy bez kolendy, tassa i shungu co bez znaczenie nie jest. Pytanie skąd tyle kontuzji? Czyzby przez BCL? Calkiem mozliwe...

odpowiedz
grzesiek - 21 minut temu, *.centertel.pl

@grzesiek: myslalem ze shungu kontuzja jakas, a on polowe meczu grał. Bezbadzieja. 0/6 nieudany mecz. Niemniej plucie tez sie takie zdarzają. Szkoda ze nie ogladalem tego meczu. Ciekawi mnie czy nie wygladal podobnie do meczu z niemcami...

odpowiedz
Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Słabizna. Ostatnie 3 minuty to wręcz szmaciarstwo..

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.