Bilety na mecz z Twardymi Piernikami

Na koniec stycznia, po serii trzech wyjazdowych meczów, koszykarze Legii zagrają domowe spotkanie Orlen Basket Ligi z Twardymi Piernikami Toruń. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę, 31 stycznia o godzinie 12:30.

Zapraszamy serdecznie do hali na Bemowie, do wspierania naszej drużyny w walce o ligowe punkty. Na kibiców czekać będą, oprócz sportowych emocji, także występy Cheer Angels, czy najlepszy w swoim rodzaju kącik dziecięcy, a także kolejna odsłona Koszykarskiej Kumulacji LOTTO z nagrodą w wysokości 9000 złotych.



Cennik biletów na mecz z Twardymi Piernikami:

Kat. czarna (rodzinna): 25 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)

Kat. zielona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)

Kat. biała: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)

Kat. czerwona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)

Kat. Premium: 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)

Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)

Kat. VIP II: 189 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



