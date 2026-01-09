Szymon Karpiński mistrzem Polski U-18

Na kortach Górnika Bytom zakończyły się kilkudniowe Halowe Mistrzostwa Polski do lat 18 w tenisie. Zwycięzcą został nowy tenisista Legii, Szymon Karpiński, który w dzisiejszym finale pokonał Michała Pielata z AZS-u Poznań 7-6 (5), 6-2. Karpiński dortarł także do półfinału gry podwójnej. W deblu zwyciężył inny legionista - Filip Kiryłło (w parze z Hubertem Plenkiewiczem z Tenisu Kozerki).
Wyniki legionistów w MP U-18:
I runda: Zuzanna Zembrzuska - Maria Małecka (Górnik Bytom) 6-3, 1-6, 6-3
II runda: Zuzanna Zembrzuska - Oliwia Kądzielska (Górnik Bytom) 2-6, 1-6
I runda el.: Maja Kowalik - Martyna Sikora 2-6, 4-6
I runda el.: Nithilan Kanakasabapathy Raggul - Paweł Kolasa (Matchpoint Żyrardów) 4-6, 1-6
I runda: Filip Kiryłło - Paweł Kolasa (Matchpoint Żyrardów) 6-2, 6-1
II runda: Filip Kiryłło - Dawid Kiełb (KS Efektowni) 4-6, 3-6
I runda el.: Tymon Szamborski - Kornel Kowalczyk 6-2, 6-3
II runda el.: Tymon Szamborski - Mikołaj Szlachcic (Come-on Wrocław) 3-6, 6-1, 10-8
I runda: Tymon Szamborski - Mateusz Nowak (Legia) 3-6, 1-6
I runda: Mateusz Nowak - Tymon Szamborski (Legia) 6-3, 6-1
II runda: Mateusz Nowak - Hubert Plenkiewicz (Tenis Kozerki) 3-6, 2-6
I runda: Leonard Ucher - Mikołaj Owramko (Break Warszawa) 7-6(7), 1-6, 7-6(4)
II runda: Leonard Ucher - Piotr Kluj (Szczeciński KT) 2-6, 3-6
I runda: Szymon Karpiński - Maksymilian Kwiatkowski (Górnik Bytom) 6-4, 7-5
II runda: Szymon Karpiński - Alan Mołodecki (Górnik Bytom) 6-3, 6-2
1/4 finału: Szymon Karpiński - Piotr Kluj (Szczeciński KT) 7-5, 6-2
1/2 finału: Szymon Karpiński - Hubert Plenkiewicz (Tenis Kozerki) 7-6(3), 6-1
Finał: Szymon Karpiński - Michał Pielat (AZS Poznań) 7-6 (5), 6-2
I runda: Zuzanna Zembrzuska/Aleksandra Brzezińska (Avia Świdnik) - Nadia Jasińska/Natalia Zabłocka 6-3, 6-4
1/4 finału: Zembrzuska/Brzezińska - Julia Borowik/Daria Dehmel 6-3, 0-6, 2-10
1/4 finału: Szymon Karpiński/Tymon Litwic (GAT Gdańsk) - Tymon Szamborski (Legia)/Stanisław Zarański (Sopot Tenis Klub) 7-6(5), 6-2
1/2 finału: Karpiński/Litwic - Michał Pielat/Hugo Paweł Rytelewski 6-7(4), 3-6
I runda: Tymon Szamborski/Stanisław Zarański (Sopot Tenis Klub) - Tomasz Bułat/Mikołaj Kłopocki 6-2, 6-3
1/4 finału: Szamborski/Zarański - Szymon Karpiński/Tymon Litwic 6-7(5), 2-6
I runda: Leonard Ucher/Eugene Towcziga (Tenis Kozerki) - Karol Kosek/Maksymilian Żurek 4-6, 6-3, 10-5
1/4 finału: Ucher/Towcziga - Michał Pielat/Hugo Paweł Rytelewski 0-6, 4-6
I runda: Mateusz Nowak/Antoni Szary (Astra Książenice) - Aleksander Białowolski/Piotr Kluj 7-5, 4-6, 9-11
I runda: Filip Kiryłło/Hubert Plenkiewicz (Tenis Kozerki) - Kamil Andrzejewski/Mateusz Kas 6-1, 6-2
1/4 finału: Kiryłło/Plenkiewicz - Maksymilian Kwiatkowski/Jerzy Filip Urban 6-4, 6-0
1/2 finału: Kiryłło/Plenkiewicz - Aleksander Białowolski/Piotr Kluj 6-0, 6-3
Finał: Kiryłło/Plenkiewicz - Michał Pielat/Hugo Paweł Rytelewski 6:7(5), 6:4, 10:7